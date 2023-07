UFC-Präsident Dana White sagt, es sei ihm scheißegal, dass Israel Adesanya Dricus du Plessis wiederholt das N-Wort nennt.

Der UFC-Mittelgewichts-Champion war bei UFC 290 in ein hitziges Duell mit dem Südafrikaner verwickelt, nachdem dieser am Samstagabend überraschend gegen Robert Whittaker gewonnen hatte.

3 Als nächstes werden Adesanya und Du Plessis um den UFC-Titel im Mittelgewicht gegeneinander antreten Bildnachweis: Getty

3 Du Plessis stoppte Robert Whittaker innerhalb von zwei Runden Bildnachweis: Getty

Du Plessis sicherte sich einen Ko-Sieg in der zweiten Runde und bereitete damit eine Chance auf den Titel gegen den in Nigeria geborenen Neuseeländer vor.

Du Plessis hatte im März die afrikanische Vertretung von Adesanya in Frage gestellt, wobei „The Last Stylebender“ seine Kommentare eindeutig beleidigte.

Und Adesanya betrat nach dem Kampf in Las Vegas schnell das Achteck und der 33-Jährige benutzte das N-Wort mehrfach.

Nachdem er zunächst durch den Sicherheitsdienst getrennt worden war, sagte Adesanya: „Entspann dich, das ist mein afrikanischer Bruder. Lass uns gehen, N***a. Was ist los, B***? Lass uns gehen, N***a.“

„Ja, N***a. Was ist los, N***a? Was zum Teufel wirst du tun, N***a? Ja, mein afrikanischer Bruder, ja, mein afrikanischer Bruder. Was ist los, N**** **A?“

Als Antwort darauf erklärte Du Plessis: „Ich bin Afrikaner, aber ich bin kein Bruder von dir, mein Sohn.“

Adesanya bemerkte dann: „Du bist mein N***a, lass uns gehen. Du bist wirklich mein N***a.“

White wurde nach seiner Meinung zu den „rassistischen Untertönen“ gefragt, die während der Konfrontation in der UFC 290-Pressekonferenz nach dem Kampf auftraten.

3 Whites Antwort auf eine Frage zur Konfrontation in seiner Pressekonferenz war unverblümt Bildnachweis: Getty

Daraufhin sagte er über Adesanya: „Er ist schwarz. Wer gibt da Scheiße?“

„Es ist mir egal, das ist das Kampfgeschäft. Israel Adesanya kann sagen, was er sagen will, wer gibt das schon?“

„Scheißen sie darüber?“

Ein Reporter sagte, dass einige von der Sprache Anstoß genommen hätten, und fügte hinzu: „Natürlich sind sie das. Schade.“

Auf die Frage nach den Gründen, warum er Adesanya erlaubt hat, in den Käfig zu kommen, fügte White hinzu: „Zuallererst, was ich nicht gerne mache, wenn man jemanden wie Dricus du Plessis hat, großer Sieg für ihn, einfach den zweitbesten Kerl schlagen.“ die Welt.

„Dann stellt sich ihnen jemand ins Gesicht und wird ihnen gegenüber aggressiv, nachdem sie gerade erst aus einem Krieg herausgekommen sind.“

NEU: UFC-Präsidentin Dana White schlägt einen liberalen Reporter nieder, der Rassenhetze hetzt. Reporter: „Sie haben keine Bedenken wegen der (rassischen) Spannungen zwischen diesen beiden?“ Dana White: „Es könnte mir egal sein. Das ist das Kampfgeschäft. Du kannst sagen, was immer du sagen willst. Wen interessiert das? Warum… pic.twitter.com/QBHXOWJqA5 — Collin Rugg (@CollinRugg) 9. Juli 2023

„Also hatten Adesanya und ich eine Debatte darüber und er versprach mir, dass nichts Verrücktes passieren würde.“

Adesanya erklärte die Konfrontation und teilte einen Beitrag von „Unrelearn“.

Darin hieß es: „Warum könnt ihr nicht sehen, dass die Division mit Dricus begann? Er hätte sagen können, dass wir drei großartige afrikanische Meister haben, und ich kann es kaum erwarten, der Liga der afrikanischen Krieger beizutreten. Aber nein, er musste umrühren und davon sprechen, der „echte afrikanische Champion“ zu sein, weil er trainiert und afrikanische Luft atmet, seine Geschichte genau kennt und gleichzeitig die realen Kämpfe der anderen drei großen afrikanischen Champions außer Acht lässt, weil sie außerhalb Afrikas leben .

„Er benimmt sich jetzt so, als hätte er keinen Pot umgerührt, aber wir kennen ihre Spiele zu gut. Jetzt muss er sich dem Tanz stellen. Ich bin sicher, dass Kamaru (Usman) und Francis (Ngannou) darauf zählen, dass Izzy ihn unterrichtet.“ eine uralte Lektion.“

Adesanya twitterte später auch: „Wenn du nicht mein Bruder bist, bist du kein Afrikaner!! Ich werde dir zeigen, woher du kommst.