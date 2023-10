Oleksandr Usyk konnte nicht glauben, was er sah, als Tyson Fury von Francis Ngannou fallen gelassen wurde.

Der Ukrainer saß am Samstagabend beim Kampf zwischen Fury und Ngannou am Ring, da er voraussichtlich als nächstes gegen „The Gypsy King“ antreten wird, da das Paar bereits für den Kampf entweder am 23. Dezember oder Anfang Januar nächsten Jahres unterschrieben hat.

2 Ngannou besiegte Fury in Runde drei spektakulär Bildnachweis: Getty

Daher war Usyk eine äußerst interessierte Partei, als er den Kampf beobachtete, da Ngannou die Fähigkeit hatte, diese Pläne zunichte zu machen.

Und das wäre fast passiert, als Ngannou Fury in Runde drei besiegte und den Kampf nach zehn Runden offenbar gewonnen hatte, doch zwei der drei Punkterichter sagten etwas anderes aus, da „The Gypsy King“ einen umstrittenen Split-Decision-Sieg errang.

In dem Moment, als Fury in der dritten Runde auf der Leinwand stand, konnte man sehen, wie Usyks Augen sich am Ring vor Überraschung weiteten.

Der aktuelle WBA-, WBO- und IBF-Weltmeister im Schwergewicht legte dann die Hand auf den Kopf, offensichtlich besorgt, dass sein bevorstehender Kampf mit Fury ruiniert werden könnte.

2 Und Usyk sah am Ring sehr überrascht aus Bildnachweis: X: @boxingontnt

Der Brite hat es jedoch geschafft und Usyk wird durch diese schwache Leistung enorm an Selbstvertrauen gewonnen haben.

Und der Ukrainer stieg sogar nach dem Kampf in den Ring, um sich Fury zu stellen, als sie gegeneinander antraten und beide Männer riefen: „Lass uns gehen!“

Fury sagte weiter: „Lass uns jetzt gehen, wenn du willst. Das wird garantiert unser nächster Kampf.“

Allerdings ist Fury aus seinem Zusammenstoß mit Ngannou angeschlagen, verletzt und sogar mit einer kleinen Schnittwunde hervorgegangen. Daher müssen seine Verletzungen beurteilt werden, bevor ein Termin für seinen Kampf mit Usyk bestätigt werden kann.

Aber wenn sie kämpfen, besteht die Möglichkeit, dass der erste unangefochtene Schwergewichts-Champion in der Vier-Gürtel-Ära gekrönt wird.