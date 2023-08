Newcastle-Star Dan Burn kann während seiner Medienarbeit dabei beobachtet werden, wie er seinen inzwischen berühmten Tanz vorführt – und die Meinungen darüber sind geteilt.

Der Geordie-Verteidiger ging letzte Saison viral, als er im Viertelfinale des Carabao Cup beim 2:0-Sieg gegen Leicester ein Tor erzielte.

3 Burn zeigte einige Tanzschritte, als er letzte Saison Newcastles Sieg feierte Bildnachweis: @SkySports

Es war Burns erstes Tor für Newcastle, den Verein, den er als Junge in Blyth unterstützte, und die Kameras von Sky Sports fanden anschließend ihren Weg in die Umkleidekabine.

Das war der Moment, in dem Eddie Howe Burn nach seinem Tor anrief und der 1,80 Meter große Star aufstand und eine bizarre, aber mittlerweile ikonische Tanzbewegung vorführte.

Und vor der neuen Saison schien es, dass der 31-Jährige wieder dabei war, als er vor einem Green Screen noch einmal richtig Gas gab.

Seien Sie also darauf vorbereitet, es in nicht allzu ferner Zukunft auf Ihren Bildschirmen zu sehen – insbesondere, wenn der ehemalige Star von Brighton in der Torschützenliste steht.

Während Newcastle-Fans den Innenverteidiger lieben, sind nicht alle von seinen Tanzbewegungen überzeugt.

Ein Fan antwortete: „Jedes Mal zusammenzucken, wenn ich ihn dabei sehe.“

Ein anderer schrieb: „Newcastle ist zum schlechtesten Verein der Liga geworden, die Fans waren schon schlimm genug, jetzt sind die Spieler dran.“

Und dieser Fan sagte: „Der Club wird immer schlimmer.“

3 Burn hatte vor dem Gallowgate End sein erstes Newcastle-Tor gegen Leicester erzielt, das seinen ursprünglichen Jubel auslöste Bildnachweis: Getty

Während Newcastle möglicherweise einige Fangruppen gespalten hat, könnten sie selbst derzeit nicht näher beieinander sein.

Nach Jahren des Elends unter dem Mike-Ashley-Regime befinden sich Geordie-Anhänger unter Howe im Traumland.

Das wurde von den Spielern erwidert, darunter auch von Burn, der sich darüber freut, ein Teil der Dinge zu sein, nachdem er das Risiko eingegangen ist, eine aufstrebende Mannschaft aus Brighton zu seinem Jugendverein zu verlassen.

Burn sagte gegenüber talkSPORT: „Es ist einfach ein bisschen surreal. Als ich kam, sagte ich, dass ich in meinem Herzen unbedingt kommen wollte.“

„Brighton war in der Liga hoch im Kurs und es bestand eine große Chance, dass ich, wenn ich nach Newcastle ginge, nie wieder Premier-League-Fußball spielen würde.“

„Also 18 Monate später hier zu sitzen, Vierter zu werden, nächste Saison Champions-League-Fußball zu bekommen und im Moment regelmäßig zu spielen, das könnte ich mir wahrscheinlich nicht mehr wünschen.“

Burn kam im Januar 2022 zu den Magpies und spielte letzte Saison jedes Spiel in der Premier League, wobei sie den vierten Tabellenplatz belegten.

3 Burn sagte gegenüber talkSPORT, dass er nicht lange darüber nachgedacht habe, zu Newcastle zu wechseln

Und zum ersten Mal seit 20 Jahren sind sie vor der nächsten Saison wieder in der Champions League.

Es bestehen große Hoffnungen, dass sie sogar einen Silberpokal gewinnen können, den die Magpies in der letzten Saison bei der letzten Hürde scheiterten.

Nach dem Erreichen des Carabao-Cup-Finales schlug Manchester United sie und setzte damit das lange Warten des Vereins auf einen großen Pokal fort.

Während sie die Meisterschaft 2017 gewannen, war der letzte große Titel, der gewonnen wurde, der FA Cup im Jahr 1955 – vor 68 Jahren.