Berlin

Es begann mit einem neuen Telefon in seiner Büroküche in Berlin, das kaum aufhörte zu klingeln. Am anderen Ende der Leitung: aufgeregte und verstörte Menschen mit Fragen zur damals neuen Krankheit AIDS, dem erworbenen Immunschwächesyndrom. „Unser Ziel war es, etwas zu tun“, sagt Stefan Reiß. „Zum Beispiel uns als Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, wenn Menschen abstrakte Angst vor der Krankheit haben. Die Gefahr einer Hysterie war damals das zentrale Anliegen.“

Der heute 72-jährige Reiß ist einer von rund zehn Menschen, die vor 40 Jahren auf Initiative der Krankenschwester Sabine Lange und des Verlegers Bruno Gmünder die Deutsche Aids-Hilfe (DAH) in Berlin gründeten. Das war am 23. September 1983. Die zunächst mysteriöse Krankheit wurde erstmals 1981 in den USA beschrieben, erst zwei Jahre später wurde das HIV-Virus als Ursache entdeckt. Wer sich damals infizierte, erkrankte fast immer an AIDS, was den Tod bedeutete. „Wir waren völlig überwältigt. „Wir hatten keinerlei Beratungsausbildung“, erzählt Reiß über die Anfänge.

Zu den Gründern der Selbsthilfeorganisation gehörten schwule Männer oder Menschen, die in engem Kontakt zu ihnen standen. Wie der Betreiber einer Schwulenbar, dem die Kunden oft ihr Herz ausschütteten, wie Reiß sagt. Es gab auch Menschen, die intravenöse Drogen konsumierten, sowie Menschen in der Sexarbeit und aus Ländern, die besonders stark von HIV betroffen waren. Dies sind auch heute noch Kernzielgruppen.

Übertriebene Ängste?

Damals habe es zunächst viele Menschen gegeben, die AIDS für übertrieben hielten und sich Sorgen um die von ihnen erkämpfte Emanzipation machten, erklärt DAH-Sprecher Holger Wicht. Andere dachten, nur die USA seien betroffen oder ignorierten das Thema. „Der Wendepunkt war 1983. Da wurde vielen Menschen klar, wie gefährlich es war.“ Damals gingen manche Menschen häufiger zu Beerdigungen als zu Geburtstagen. Und die Frage war: Kann man weiterhin Sex haben?

Für Stefan Reiß war Krankenschwester Lange eine zentrale Figur: Sie stand für medizinische Kompetenz und genoss das Vertrauen vieler schwuler Menschen. Sie ließen sie anonym im damaligen Landesimpfzentrum auf exotische Erreger untersuchen, die plötzlich häufiger bei schwulen Männern auftraten. Die schüchtern wirkende AIDS-Kranke erkannte schon sehr früh den Ernst der Lage, auch durch den Kontakt mit Erkrankten.

Die Situation in Deutschland

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) haben die Folgen einer HIV-Infektion in Deutschland seit Beginn der Epidemie bis Ende 2021 mehr als 32.000 Menschen das Leben gekostet. Die geschätzte Zahl der Neuinfektionen ging nach Spitzenwerten Mitte der 1980er-Jahre bis Ende der 1990er-Jahre deutlich zurück. Dann gab es für eine Weile einen Aufschwung. Mit rund 1.800 Infektionen im Jahr 2021 liegt der Wert so niedrig wie zu Beginn der Nullerjahre.

HIV-Diagnosen werden oft erst Jahre nach der Infektion gestellt. Die Symptome, die relativ kurz nach der Infektion auftreten, können mild sein und werden oft fälschlicherweise als Infektion interpretiert. Danach sind die Betroffenen oft lange Zeit beschwerdefrei. Das RKI geht derzeit davon aus, dass es hierzulande rund 8.600 Menschen gibt, die nicht wissen, dass sie HIV-positiv sind.

Prävention vor dem Internetzeitalter

In der Anfangszeit ging es der DAH um die Beschaffung und Verbreitung von Informationen. Das Internet existierte noch nicht. Stattdessen: Flugblätter. So erschienen 1984 Tipps, wie man sich verhalten sollte, wenn ein Freund AIDS hat. Ihm nicht aus dem Weg gehen, sich um ihn kümmern – solche Dinge. „Wir wurden so oft dafür geschlagen, Dinge aufzuschreiben, die selbstverständlich sind“, sagt Reiß.

Das große Problem war die Spannung der damaligen Gesellschaft. Kondome gab es meist nur in Apotheken und auf Herrentoiletten. Homosexualität wurde nicht offen diskutiert. Kampagnen wie heute „nach dem Motto: Socken aus, Kondom an“: undenkbar. Seit 1985 erhält die DAH staatliche Mittel für ihre Präventionsarbeit, wie Wicht sagt.

Mit der Zeit wurde mehr Klartext möglich. Die berühmte Kampagne „Geben Sie Aids keine Chance“ und eine Telefonsprechstunde der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) starteten 1987. Die rote Schleife als Symbol der Solidarität mit den Betroffenen gibt es seit 1991, erdacht von eine Künstlergruppe in New York.

Aids hilft heute

Heute ist die DAH ein Dachverband von rund 120 Institutionen in Deutschland. Es geht nicht mehr nur um HIV. Aber allgemeiner rund um Gesundheitsthemen der Zielgruppen und verwandte Themen.

Katja Römer vom Vorstand des Deutschen Verbandes der ambulanten Ärzte für Infektiologie und HIV-Medizin (dagnä) lobt die DAH als „Stimme der Betroffenen“. Es besteht bereits seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit, dennoch gibt es immer noch unterschiedliche Standpunkte, wenn es um die Inhalte medizinischer Leitlinien geht. „Aber es lohnt sich, die Perspektiven der Community einzubeziehen.“ Aufklärung über sexuelle Gesundheit und die Bekämpfung der Stigmatisierung sind nach wie vor wichtig. „Medizinisch haben wir HIV bestens im Griff. Aber die Betroffenen brauchen Unterstützung und Beratung.“

Was mit Medikamenten möglich ist – und wo es noch Probleme gibt

Obwohl eine HIV-Infektion noch immer nicht heilbar ist, können die Viren mit Medikamenten in Schach gehalten werden. Als Durchbruch gilt die etwa 1996 eingeführte Kombinationstherapie. Bei Erfolg und strikter Einnahme der Medikamente könnten die Betroffenen mit einer nahezu normalen Lebenserwartung rechnen, schreibt der Verband forschender Arzneimittelhersteller. Mittlerweile lässt sich eine HIV-Infektion auch medikamentös verhindern: Laut RKI nutzen hierzulande 32.000 Menschen die sogenannte PrEP (Präexpositionsprophylaxe).

Die Erfahrung der DAH ist, dass es im Umgang mit HIV-positiven Menschen noch viel zu tun gibt, wie Sprecher Wicht sagt. Ein Beispiel sind Berührungsängste mit Betroffenen im medizinischen Bereich. Diskriminierung ist weit verbreitet. „Wir haben viel erreicht, aber wir sind noch nicht am Ziel.“ Errungenschaften sieht Wicht auch im heutigen deutlich liberaleren Umgang mit Drogenkonsum, etwa bei der Verteilung sauberer Injektionsbestecke. Es blieben zahlreiche Anfragen von Menschen mit Ängsten und Fragen zu HIV und AIDS. „Aber die Situation ist nicht mehr so ​​dramatisch wie damals.“