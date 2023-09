Shari FrankeRubys und Kevins mittlerweile 20-jähriges ältestes Kind, rief am 18. September 2022 die Polizei an, um eine Sozialhilfeprüfung für ihre jüngeren Geschwister zu beantragen, wie aus von KSLTV erhaltenen Polizeiakten hervorgeht.

Nachbarn, die sich draußen versammelt hatten, als die Polizei an diesem Tag das Haus betrat, sagten den Beamten in ihrem Bericht, dass sie „sehr besorgt waren, dass die Kinder und sie allein zu Hause gelassen würden“. Die Polizei gab in dem Bericht an, dass sie drinnen Kinder sehen konnte, aber niemand öffnete die Tür. Anschließend kehrten sie am 22., 23., 26. September und 3. Oktober zum Haus zurück, um DCSF zu helfen.

DCFS bestätigte Anfang des Monats seine Beteiligung am Franke-Fall, äußerte sich jedoch nicht zu früheren Besuchen.

„Um die Integrität der notwendigen Arbeitsbeziehungen mit denen, denen wir dienen, zu schützen und die Privatsphäre von Kindern und Familien zu respektieren“, sagte die Agentur in einer Erklärung, „wird DCFS seine Praxis fortsetzen und davon absehen, spezifische Informationen zu einem Fall weiterzugeben.“ , Vergangenheit oder Gegenwart.“

In einer Erklärung vom 19. September laut der Salt Lake TribuneDCFS sagte, dass jede Überweisung, die die Agentur erhält, einen Überprüfungsprozess durchläuft und jede Überweisung „individuell behandelt wird, um die einzigartigen Fakten zu jedem Fall auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen zu untermauern“.

Während eine Untersuchung wegen „Nichtbeaufsichtigung“ unter die Kategorie der Vernachlässigung falle, erklärte die Behörde, werde eine Untersuchung nur dann eingeleitet, „wenn die gemeldeten Informationen eine Beschreibung eines bestimmten Vorfalls oder den Vorwurf enthalten, dass einem Kind versehentlich Schaden zugefügt wurde, oder eine …“ unangemessenes Risiko eines Unfallschadens.“