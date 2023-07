Google kann Tweets und Seiten von Twitter aufgrund von Änderungen bei Twitter nicht mehr so ​​effektiv in den Suchergebnissen anzeigen, wie es normalerweise der Fall ist, heißt es in einer Stellungnahme Der Rand. „Wir sind uns bewusst, dass unsere Fähigkeit zu krabbeln Twitter.com war eingeschränkt, was sich auf unsere Fähigkeit auswirkte, Tweets und Seiten der Website in Suchergebnissen anzuzeigen“, sagte Sprecherin Lara Levin. „Websites haben die Kontrolle darüber, ob Crawler auf ihre Inhalte zugreifen können.“

Twitter hat in den letzten Tagen einige wesentliche Änderungen an der Sichtbarkeit von Tweets auf der Website vorgenommen. Am Freitag wurde damit begonnen, nicht registrierten Benutzern das Durchsuchen von Tweets zu verweigern, und am Samstag wurden „vorübergehende“ Beschränkungen für die Anzahl der Tweets eingeführt, die Menschen an einem Tag lesen können. Angesichts der Aussage von Levin scheint es, dass die Änderungen auch einen gewissen Einfluss darauf hatten, wie Google Twitter crawlt.

Bei meinen eigenen sehr unwissenschaftlichen Beobachtungen am Montag habe ich gesehen, dass weitaus weniger Suchergebnisse ein Karussell von Tweets zu einer bestimmten Suche enthielten; Das einzige Suchergebnis, das für mich konsistent ist, ist „White House“ (ohne Anführungszeichen). Suchmaschinenland Beim Vergleich der indizierten Twitter-URLs in der Google-Suche zwischen Freitag und Montag deuten die Ergebnisse definitiv darauf hin, dass etwas vor sich geht: Am Freitag stellte die Veröffentlichung fest, dass Google 471 Millionen Ergebnisse für „site:twitter.com“ indizierte, aber am Montag waren es nur noch wenige Der Weg zu 180 Millionen.

Da die Ratenbeschränkungen von Twitter für Tweets nur vorübergehend gelten sollen, besteht die Möglichkeit, dass wir bei einer Aufhebung dieser Beschränkungen in Zukunft möglicherweise die übliche Anzahl an Tweets in den Google-Suchergebnissen sehen. Ich persönlich halte deswegen nicht den Atem an.

Die Google-Suchergebnisse sind nicht das Einzige, was sich durch die jüngsten Änderungen von Twitter radikal verändert hat: TweetDeck war für viele kaputt, weil alte APIs entfernt wurden, also hat das Unternehmen hastig das „neue“ TweetDeck eingeführt und plant, alle zu migrieren. Die von vielen Twitter-Power-Usern beliebte App wird in 30 Tagen auch nur als Twitter Blue-Funktion verfügbar sein.