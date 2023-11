Aufgrund des angeschlagenen Körpers von Carlos Alcaraz müssen die erwarteten Duelle mit Novak Djokovic warten

Carlos Alcaraz scheint das Memo verpasst zu haben – das Memo darüber, wie seine Generationsrivalitäten mit Novak Djokovic die Sportwelt in den letzten Monaten des Jahres fesseln und den Sport ins Jahr 2024 vorantreiben werden.

Es passiert nicht.

Auch wenn das in einem hart umkämpften Sport, der fast ausschließlich auf K.-o.-Turnieren basiert, keine große Überraschung sein mag, so liegt doch eine gewisse Ironie darin, dass die nächste Folge ihres überragenden Duells nach einer weiteren überraschenden Niederlage gegen Alcaraz am Dienstagabend im … warten muss Rolex Masters in Paris.

Zum zweiten Mal in Folge strebt Alcaraz, ein zweifacher Grand-Slam-Sieger, in den letzten Monaten einer Tennissaison ins Ziel. Mit 20 Jahren sollten Müdigkeit und quälende Verletzungen kein Faktor sein.

„Ich habe mich im Spiel nicht gut gefühlt“, sagte der amtierende Wimbledon-Champion nach seiner Niederlage in geraden Sätzen gegen Roman Safiullin, 45. der Weltrangliste. „Körperlich, was die Bewegung angeht, muss ich mich noch stark verbessern.“

In der Zwischenzeit hat Djokovic erneut eine seiner typischen Saisonpausen überstanden und sieht erholt und frisch gerüstet aus, um sich zum Jahresende zum achten Mal den Spitzenplatz zu sichern, wenn er in Paris und später bei den ATP Tour Finals in Turin solide Leistungen abliefert diesen Monat.

Am Ende seiner Karriere, im Alter von 36 Jahren, hat Djokovic es scheinbar gemeistert, mit der Belastung umzugehen, die er seinem Körper auferlegt, und spielt selten mehr als ein Turnier, um sich auf einen Grand Slam vorzubereiten, außer vor den French Open, da für ihn Gesundheit und Langlebigkeit Vorrang vor Gehaltsschecks haben und Ranglistenpunkte.

Er steht ohnehin an der Spitze dieser beiden Listen, da er drei der vier Grand Slams des Jahres gewonnen und in einem epischen Finale in Wimbledon gegen Alcaraz verloren hat.

Er schickte Tomas Martin Etcheverry Mit 6:3, 6:2 zieht er ins Achtelfinale des Pariser Turniers ein, wo er auf den Niederländer Tallon Griekspoor trifft.

Djokovic hat in Paris Fortschritte gemacht, während Alcaraz ausfällt (Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images)

Es war Djokovics erstes Spiel seit sechs Wochen. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er, als er Serbien in der Gruppenphase des Davis Cups vertrat, eine Woche nachdem er bei den US Open seinen 24. Grand-Slam-Titel gewonnen hatte.

Er sagte in einer Pressekonferenz vor dem Paris-Turnier, dass er den letzten Monat damit verbracht habe, zu trainieren, „präziser und genauer zu werden, weil ich wusste, dass ich danach bis zum Ende der Saison nicht mehr so ​​viel Zeit hatte“. Er spielte auch Golf, schaute Basketball und verbrachte Zeit mit seiner Frau und seinen Kindern. Er verbrachte viel Zeit in Paris und nahm an der Rugby-Weltmeisterschaft und der Ballon d’Or-Zeremonie teil. „Aber Tennis, ich vermisse Tennis“, sagte er.

GEH TIEFER Novak Djokovic und der Ballon d’Or der Frauen – ein Fehler, aber keine Überraschung

Alcaraz zog sich im September aus dem Davis Cup zurück, wo er im Duell Serbiens mit Spanien gegen Djokovic angetreten wäre.

Eine weitere Begegnung mit Alcaraz war ein Hauptmotivationsfaktor für Djokovics Entscheidung, für Serbien zu spielen. Doch nach seiner Halbfinalniederlage bei den US Open entschied sich Alcaraz, den Wettbewerb auszulassen, da er sich ausruhen musste. Alcaraz spielte nur wenige Tage nach dem Gewinn seines ersten Grand-Slam-Titels bei den US Open im letzten Jahr im Davis Cup, mit einer Leistung, die mehr Stunden auf dem Platz erforderte als jeder frühere Champion. Danach gab sein Körper nach Monaten intensiven körperlichen Spiels, bei dem oft das Spektakuläre dem Effizienten vorgezogen wurde, praktisch nach.

Alcaraz erlag einer Bauchverletzung, die dazu führte, dass er letztes Jahr das Tour-Finale (das Djokovic gewann) verpasste. Der Spanier erschien während des Turniers eine Nacht lang in einem schlecht sitzenden blauen Blazer, um die Auszeichnung für den Abschluss des Jahres als Nummer 1 der Welt entgegenzunehmen. Er war verständlicherweise verärgert darüber, nicht spielen zu können. Im Januar zog er sich beim Training für die Australian Open eine Oberschenkelzerrung zu, wodurch er den ersten Grand Slam des Jahres verpasste. Auch das hat Djokovic gewonnen.

Bei seiner Rückkehr im Februar verschlimmerte sich die Verletzung und er musste ein Turnier in Mexiko absagen. Der Frühling verursachte eine Handverletzung und Muskelkater in seiner Wirbelsäule, was dazu führte, dass er das Monte Carlo Masters verpasste.

Gegen Djokovic im Halbfinale der French Open erlitt er, wie er es nannte, stressbedingte Krämpfe im ganzen Körper und schaffte es kaum, die letzten beiden Sätze zu beenden. Er erholte sich, gewann Wimbledon und blieb den ganzen Sommer über gesund, gewann aber kein weiteres Turnier, sondern unterlag im August in einem fast vierstündigen Finale in der Nähe von Cincinnati Djokovic und verlor dann bei den US Open gegen Daniil Medvedev.

„Der Zeitplan ist sehr anspruchsvoll“, schrieb er nach seiner Niederlage bei den US Open auf Twitter. „Jetzt ist es an der Zeit, meine Batterien wieder aufzuladen.“

Dieser Prozess hat zu gemischten Ergebnissen geführt. Alcaraz hat seit den US Open eine mittelmäßige Bilanz von 5:3, einschließlich seiner Niederlage gegen den 26-jährigen Safiullin, der diesen Herbst einige solide Siege eingefahren hat, der Russe jedoch nie höher als auf Platz 41 landete.

Noch besorgniserregender waren jedoch die anhaltenden gesundheitlichen Probleme. Alcaraz schied letzten Monat aus einem Turnier in Basel aus und begründete dies mit leichten Rücken- und Fußverletzungen.

Vor dem Paris-Turnier erklärte er, er sei fit genug, um zu spielen, wenn auch „nicht zu 100 Prozent“. Er sagte, dass jeder Spieler, auch er selbst, zu diesem Zeitpunkt der Saison Schmerzen verspüre, sagte aber, dass er sich seit seiner Rückkehr aus Asien weitgehend erholt habe.

„Ich komme mit einem guten Gefühl hierher“, sagte er.

Letzten Monat in China gab Alcaraz zu, dass er im Training jeden Tag an Djokovic gedacht und versucht habe zu lernen, wie er die unübertroffene Konzentration und Konzentration seines Rivalen in jedem Spiel aufrechterhalten könne. Er konnte sich das diese Woche in Paris aus nächster Nähe ansehen, wo die beiden vor Beginn des Turniers gemeinsam trainierten.

Für Djokovic war es eine Gelegenheit, nach mehr als einem Monat Wettkampf seinen Rhythmus wiederzufinden.

Für Alcaraz war es „die beste Möglichkeit, sich auf dieses Turnier vorzubereiten, mit dem Besten zu trainieren“, sagte er.

Es bestand die Hoffnung, dass die Schlagsession, die laut Alcaraz in „voller Intensität“ stattfand, ein Vorbote für einen weiteren Final-Showdown zwischen den beiden an diesem Wochenende sein würde. Das muss vorerst mindestens bis zum Tour-Finale in Turin, Italien, warten – wenn das so ist, ist Alcaraz gesund genug, um zu spielen.

(Oberes Foto: Julien de Rosa/AFP über Getty Images)