Das haben die Passagiere des Marabu-Fluges sicherlich noch nie erlebt. Da die Besatzung kein Deutsch und kaum Englisch spricht, macht ein Passagier die Durchsagen.

München/Hamburg – Die junge Fluggesellschaft Marabu Airlines sorgt immer wieder für Schlagzeilen, aber meist nicht für gute. Auf einem mehrfach verschobenen Airline-Flug von der griechischen Insel Kos nach Hamburg musste die Besatzung einen Passagier bitten, die Borddurchsagen zu machen. Laut Zeitungsberichten Bild sowie der Sender RTL Grund hierfür war eine Sprachbarriere seitens der Besatzung.

Fluggesellschaft Marabou Airlines Gründungsdatum 13. Dezember 2022 Hauptquartier Tallinn, Estland ICAO-Code MBU

Passagier muss Durchsagen an Bord machen, da die Besatzung der Malibu Airlines kein Deutsch spricht

In einem der Bild Im vorliegenden Video filmt ein Passagier die Situation an Bord des Marabu-Airlines-Fluges MBU 6641. Einige der Passagiere stehen in den Gängen und alle Augen sind auf einen Passagier gerichtet, der im Namen der Besatzung eine Durchsage an Bord macht.

Die noch nicht einmal ein Jahr alte Fluggesellschaft Marabu hat immer noch ab und zu Probleme. Teilweise müssen Fahrgäste extrem lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Einige Flüge werden auch komplett gestrichen. Auch der Flug nach Hamburg wurde mehrfach verschoben, nachdem die Passagiere bereits an Bord der Maschine waren. Dem Bericht zufolge übernahm die Ankündigung die Oberhand RTL jeweils der Passagier. Sie soll insgesamt drei Ankündigungen gemacht haben.

Da die Besatzung des Marabu-Airlines-Fluges weder besonders gut Deutsch noch Englisch sprach, übernahm ein Passagier die Borddurchsagen. © Jochen Tack/IMAGO

Die Fluggesellschaft bestreitet, dass die Besatzung aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse keine Durchsagen an Bord machen konnte

Erstens hatte der Flug einfach Verspätung. Dann kam die Information, dass eine Landung in Hamburg nicht mehr möglich sei. Anschließend solle das Flugzeug in Hannover landen und die Passagiere von dort mit Bussen nach Hamburg gebracht werden. Doch dazu kam es am Ende auch nicht.

Das Video, das die Bild verfügbar, zeigt die letzte Ansage des Passagiers an. Darin erklärt die Passagierin ihren Mitreisenden, dass die Abreise auf den nächsten Tag verschoben wurde. Einziger Trost für die Reisenden: Immerhin ging der Flug direkt nach Hamburg. Ein Besatzungsmitglied ist zumindest in der Nähe Bild Ausschnitte gezeigt, nicht sichtbar.

Die junge Fluggesellschaft Marabu hat ständig mit Pannen und Problemen wie großen Verspätungen oder Flugausfällen zu kämpfen. © Joe Burbank/IMAGO

Gegenüber von RTL Die Fluggesellschaft widerspricht Vorwürfen, dass die Besatzung über unzureichende Englischkenntnisse verfügte. „Die Crews aller von Marabu eingesetzten Wetlease-Partner sprechen Englisch“, stellte eine Unternehmenssprecherin von Marabu Airlines gegenüber dem Sender klar.

Marabu führt die meisten Flüge nicht selbst durch

Wie das Portal Reisereporter Berichten zufolge besitzt die Fluggesellschaft nur ein Flugzeug, einen Airbus A320 Neo. Die Fluggesellschaft ist daher bei der Durchführung ihrer Flüge stark auf Wet-Lease-Partner angewiesen. Dabei handelt es sich um Maschinen anderer Fluggesellschaften, die Marabu inklusive der Besatzung mietet.

Dieses Verfahren ist keine Seltenheit. Allerdings kam es bei den Wetlease-Partnern von Marabu immer wieder zu Ausfällen und Problemen, wie in diesem Fall. Interessant wird auch sein, wie die junge Fluggesellschaft mit den Entschädigungsansprüchen umgeht, die den Passagieren aufgrund der zahlreichen Verspätungen zustehen. (sp)

