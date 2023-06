New York

Der anhaltende Mangel an einer bestimmten roten Soße bringt den Schwarzmarkt in Aufruhr.

Die Preise für Sriracha-Sauce liegen bei eBay bei bis zu 70 US-Dollar, da die Leute auf der Suche nach der scharfen Soße sind – und bei Amazon sind sie mit bis zu 124 US-Dollar sogar noch höher. Huy Fong Foods, Hersteller der mit Hühnern verzierten Soße in Flaschen, hat seit Jahren mit einem Mangel an Chilis zu kämpfen, der die Produktion beeinträchtigt und zu einigen Engpässen führt.

Eine Suche bei eBay zeigt Preise für Flaschen unterschiedlicher Größe an, die von 39,98 $ für 17-Unzen-Flaschen bis zu einer 28-Unzen-Flasche für fast 70 $ reichen. In beiden Fällen fällt für den Versand eine zusätzliche Gebühr an, die den Preis noch weiter in die Höhe treibt.

Noch höher sind die Preise bei Amazon, wo ein Verkäufer ein 2er-Pack für 124 US-Dollar anbietet. Natürlich ist unklar, ob jemand diese exorbitanten Preise tatsächlich zahlt, wenn man bedenkt, dass eine 17-Unzen-Flasche normalerweise etwa 5 US-Dollar kostet.

Das Unternehmen teilte CNN kürzlich mit, dass es immer noch unter Rohstoffknappheit leide. „Obwohl in der vergangenen Herbstsaison ein Teil der Produktion wieder aufgenommen wurde, verfügen wir weiterhin über ein begrenztes Angebot, das sich weiterhin auf unsere Produktion auswirkt. Derzeit haben wir keine Schätzungen darüber, wann das Angebot steigen wird“, sagte ein Sprecher von Huy Fong.

„Wir sind dankbar für Ihre anhaltende Geduld und Ihr Verständnis während dieses beispiellosen Lagermangels. Wir arbeiten derzeit daran, künftige Engpässe zu vermeiden“, fügte das Unternehmen hinzu.

In den letzten drei Jahren herrschte eine Knappheit, da Huy Fong sagte, dass seine Chilischoten ständig knapp seien. Im vergangenen Jahr wurden die Bestellungen wegen der Knappheit vorübergehend eingestellt, was auch die Produkte Chili Garlic und Sambal Oelek betraf.

Huy Fongs Sriracha, 1980 vom chinesischen Einwanderer David Tran kreiert, hat seinen Weg in die Regale großer Einzelhändler wie Target und Whole Foods gefunden und ist seit seiner Einführung ein Fanfavorit der Verbraucher.