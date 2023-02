Auffälliges Unikat Jörg Schmadtke: Ein Typ so schillernd wie seine Trikots

Jörg Schmadtke kann mittlerweile auf 38 Jahre im Fußball zurückblicken. Einst als Torhüter in bunten Trikots gestartet, machte er sich später als Manager und „Meinungsmacher“ einen Namen. Aber er war immer ein bisschen zu anders, zu knallig und zu direkt für seine große Karriere!

„Schmadtke kann niemals Nationaltorhüter werden. Er trägt viel zu bunte Trikots und Hosen.“ Diesen Satz hat Weltmeister-Torhüter Bodo Illgner einmal über Jörg Schmadtke – und damit eigentlich die gesamte Karriere dieses außergewöhnlichen Typen, der diese Woche nach 38 Jahren im Fußball seine Karriere (vorerst) beendete – auf den Punkt gebracht. Jörg Schmadtke war immer ein bisschen zu anders, zu knallig, zu direkt, um eine große Karriere zu machen. „Bayern München und Borussia Dortmund waren nicht an mir interessiert“, sagte der scheidende Manager in einem Interview. Es hätte einfach nicht gepasst. Denn wie der Sender Sport1 in seinem „Doppelpass“-Buch über einen der absoluten Lieblingsgäste schreibt: „Jörg Schmadtke vertritt oft die Meinung der Andersdenkenden.“

Seine Zeit als Profi begann vielversprechend. Am 28. September 1985 startete er seine Torwartkarriere bei Fortuna Düsseldorf mit einem 4:0-Sieg gegen den großen FC Bayern München. Gegentor im ersten Spiel. Was willst du noch? Aber dann sind wir nach Stuttgart gefahren. Am Ende stand es 5:0 für die Schwaben. Eine Katastrophe, vor allem für den jungen Fortuna-Keeper Jörg Schmadtke. Dass es aber noch viel schlimmer kommen könnte, sollten die Düsseldorfer und Schmadtke nicht einmal ein halbes Jahr später wieder gegen den VfB erfahren. Denn am 15. März 1986 erzielte Stuttgarts Jürgen Klinsmann als erster Spieler fünf Tore in einem Auswärtsspiel. Beim 7:0-Erfolg in Düsseldorf traf er zwischen der 36. und 78. Spielminute die Bälle von Fortuna-Torhüter Schmadtke – ein makelloser Hattrick war natürlich inklusive. Düsseldorfs Trainer Dieter Brei äußerte sich danach sehr ehrfürchtig: „Die Stuttgarter haben uns umgehauen.“

Disziplinlosigkeit, mehrere Tribünenplätze

Doch diese sportliche Demütigung konnte Schmadtke nicht aus der Ruhe bringen. Innerhalb kürzester Zeit war er bereits zu einem Top-Keeper gereift, der selbst alte Hasen wie Gladbachs Winfried Hannes aus dem Spiel werfen konnte. Mit einem für Schmadtke typischen Satz sagte er nach einem gehaltenen Elfmeter bei einem Sieg über die Fohlenelf: „Ich habe ihm die rechte Ecke angeboten, aber ich wusste, dass er nach links zielen wird.“ Wer sich diese Aussage eine Weile auf der Zunge zergehen lässt, versteht schon einiges von der besonderen Denkweise des Mannes, den Fortuna-Biograf Michael Bolten zu Recht einen „Meinungsmacher“ nennt. So war es kein Zufall, dass sich Schmadtke in seiner Zeit als Torhüter das ein oder andere Mal aus disziplinarischen Gründen auf der Tribüne wiederfand.

Als Spieler von Fortuna Düsseldorf und dem SC Freiburg fiel Schmadtke nicht nur durch seine unverwechselbaren und bunten Trikots und Hosen auf, sondern auch dadurch, dass er den Mund aufmachte und neckte. Nicht selten gab es aber auch schöne Bonmots, wie dieses nach einem Spiel seines SC: „Die Freiburger hatten einen erstklassigen Mann im Tor.“ Unnötig zu erwähnen, dass er natürlich selbst in der Box war.

Nach dem endgültigen Karriereende als Fußballprofi 1998 bis zu seinem Einstieg als Sportdirektor bei Alemannia Aachen Anfang Dezember 2001 absolvierte Schmadtke auch ein berufsbegleitendes Praktikum bei Sport1. Vielleicht war dieser Blick „auf die andere Seite“ immer ein wenig dafür verantwortlich, dass sein Umgang mit Journalisten eher von Respekt und Verständnis als von Misstrauen und Zurückhaltung geprägt war. Seine Jahre bei der Alemannia, die in seiner Zeit als Trainer das DFB-Pokalfinale und den UEFA-Pokal erreichte und auch die Rückkehr in die Bundesliga schaffte, waren der Grundstein für Schmadtkes heutigen Ruf, unter seiner Führung Vereine besser machen zu können.

„Lieber FC-Fan, bleib ruhig, bleib ruhig“

Ben Redelings Ben Redelings ist leidenschaftlicher „Chronist des Fußballwahnsinns“ und Anhänger des glorreichen VfL Bochum. Der Bestsellerautor und Comedian lebt im Ruhrgebiet und pflegt seine legendäre Anekdoten-Schatzkiste. Für ntv.de schreibt er montags und samstags die spannendsten und lustigsten Geschichten auf. Weitere Informationen zu Ben Redeling, seinen aktuellen Terminen und seinem aktuellen Buch („60 Jahre Bundesliga. Das Jubiläumsalbum“) gibt es auf seiner Website www.scudetto.de.

Der gebürtige Düsseldorfer feierte seine vielleicht besten Jahre beim 1. FC Köln. Kurz nachdem er im Sommer 2013 den damaligen Zweitligisten übernommen hatte, lächelte Schmadtke für ein legendäres Video auf unvergessliche Weise in eine FC-Kamera. Köln hatte die ersten acht Spiele seit Saisonbeginn nicht verloren, lag auf dem zweiten Tabellenplatz und hatte gerade den Erstligisten FSV Mainz 05 aus dem DFB-Pokal geworfen. Die Euphorie kannte in der Domstadt keine Grenzen. Und was macht Schmadtke? Er ging in den japanischen Garten und sprach zu den betörenden Klängen in einer mantraartigen Endlosschleife von 1:10 Minuten ins Mikrofon: „Lieber FC-Fan, beruhige dich, bleib ruhig … ruhig, bleib ruhig … beruhige dich Bleib ruhig!“ Am Ende der Saison war der 1. FC Köln an die Tabellenspitze aufgestiegen – und die Ruhe war längst vorbei.

Gemeinsam mit seinem Trainer Peter Stöger bildete Schmadtke ein schillerndes und brillantes Paar, das laut Ansgar Brinkmann deshalb so erfolgreich war, weil „Stöger und Schmadtke jetzt das Team gründen und nicht mehr den ‚Kölner Express‘“. Und tatsächlich schwammen beide lange auf einer Erfolgswelle. Auch kleinere verbale Ausrutscher – „Ich habe den Schiedsrichter Eierkopp angerufen. Im Rheinland, wo ich herkomme, ist das keine Beleidigung“ (Schmadtke) und „Ich habe dem Linienrichter meine Brille angeboten. Aber das hat er auch nicht gesehen“ (Stöger ) – den beiden sei der langjährige Erfolg verziehen. Doch dann, in der Saison 2017/18, wendete sich das Blatt.

Nie um ehrliche Worte verlegen

Der FC erwischte einen katastrophalen Saisonstart und Schmadtke reagierte auf die zunehmende Kritik schon bald mit Schmähungen. Also schnauzte er einen Reporter an: „Soll ich dir jetzt, am dritten Tag, eine Bewertung der Staffel geben? Die Staffel ist scheiße!“ Und sie wurde nicht besser. Nach vielen guten Jahren trennten sich im Oktober die Wege des FC und Jörg Schmadtke. Eine Trennung jedoch, die nicht unbeantwortet blieb. Ein Jahr später – Schmadtke war längst an seiner letzten Station in Wolfsburg angekommen – sagte der Manager: „Wenn sogenannte Fans glauben, mich beleidigen zu müssen, können wir ihnen gar nicht die Plattform geben. Es werden Unwahrheiten verbreitet finde es schade und es tut mir weh, dass sich der alte oder neue Kölner Vorstand nicht davon distanziert hat. Bei diesem Traditionsverein sind einige Werte durcheinander geraten.“ Jörg Schmadtke war nie um ehrliche Worte verlegen.

Jetzt, wo er aufgehört hat, sagte der Mann, der mit seinen bunten Trikots und Shorts einst die Bundesliga eroberte, in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“: „Ich will nicht verhehlen, dass Teile des Geschäfts immer unangenehmer werden mir.“ Leider ist das ein Gemeinplatz, den man oft von Menschen hört, die dem Profifußball den Rücken kehren. Typisch Schmadtke ist eher ein Statement, das er vor einigen Jahren abgegeben hat, als sein Stürmer Anthony Modeste nach zwei Toren noch ein paar Chancen vergab und die Fans und Journalisten schimpften: „Wenn ein Stürmer zwei Tore schießt, kann er immer zufrieden nach Hause gehen. Aber Leute wollen immer mehr. Sie wollen ein halbes Schwein für 50 Euro – und das sollte auch noch artgerecht gehalten werden.“

Ein Satz, den man durchaus auf sich wirken lassen kann. Mal sehen, ob Jörg Schmadtke endlich zufrieden nach Hause gefahren ist – oder ob er wieder zurückkommt. Ganz ausschließen will er das nicht. Hängt wohl davon ab, wie „bunt“ sein Leben in Zukunft auch ohne Fußball wird.