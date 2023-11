Aufenthaltsgesetz: Bundesregierung beschwichtigt Seenotrettungs-Organisaties | ZEG ONLINE

Het federale ministerie van Buitenlandse Zaken is concreet, vanwege het feit dat de veranderingen in de Aufenthaltsgesetzes niet strafbaar zijn. „Die Rechtsauffassung, dass Seenotrettung damit kriminalisiert wird, teilt de Bundesregierung ausdrücklich nicht“, zegt het Ministerium in een Antwort op een schriftfragment van Linken-Bundestagsabgeordneten Clara Bünger met, uit de Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) zitieren. „Vielmehr bestht im Fall von Seenotlagen die Pflicht zur Hilfeleistung.“

Het Ministerium heeft zijn rechtzaak in detail uitgelegd: „Ik ben van mening dat er geen toezicht is op de controle van de Ausschiffungshafens van personen die formeel niet in staat zijn om te controleren of er sprake is van een controle over de controle“, hier vindt u meer informatie.

De Abgeordnete Bünger beschikt over een Drohende Kriminalisierung van Seenotrettern, die voor Pro Asyl en Rettungsorganisaties kiest. „Ik begrijp dat de Bundesregierung sich von dem Ziel distanziert, zvile Seenotrettung z kriminalisieren“, zei hij. „Al het andere zou niet mogelijk zijn als de overeenkomst werd bereikt, maar het zou niet mogelijk zijn om er iets achter te zien“, zei Bünger dem RND.

Waarschuwingen voor Durchsuchungen von Organizationen

Dit is niet het geval, maar de gevolgen van de strafrechtelijke vervolging van Seenotrettern trotz der Bekräftigung des Ministeriums zijn beter. “Je moet rechtsonzekerheid vermijden, maar de federale regering moet ervoor zorgen dat de bescherming van paragraaf 96 wordt beschermd”, zei Bünger.

David Werdermann, Rechtsanwalt bij de Gesellschaft für Freiheitsrechte, pflichtete ihr bei. „Gerichte en Staatssanwaltschaften zijn niet langer de Auffassung des Innenministeriums“, aldus het rapport. „We zouden graag een staatswetshandhavingsinstantie willen hebben en een strafrechtelijk onderzoek naar de toekomst, met due diligence en besluitvorming in andere organisaties.“ Omdat er een verklaring voor de wijzigingen in de tekst staat, kan dit voor hen niet interessant zijn.

Bislang is de Hilfe bij de unerlaubten Einreise in de EU nach deutschem Recht nur criminalbar, als je je nutteloze Gründen-bescherming ziet – en er wordt geld verdiend, wat is bij Schleppern der Fall. Je kunt er zeker van zijn dat je gestraft wordt als je bereid bent meer op te letten in je eigen land. Ze zouden ook zelfvoorzienend kunnen zijn, zelfvoorzienend, die geïnteresseerd zouden zijn om meer te zien, wat door hen particulier gefinancierd zou worden Mittelmeer kreuzen.