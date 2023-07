Der Start am 24. Juli gegen Marokko dürfte für Oberdorf nicht in Gefahr sein. Als die Sportshow Wie berichtet, trainierte Oberdorf am Sonntag wieder auf dem Rasen und absolvierte Laufen und einige Übungen mit dem Ball. Oberdorf sollte vor dem Start gegen Marokko wieder fit sein, aber zumindest für das Spiel im Kader stehen.

„Die Gehälter der Männer liegen völlig außerhalb unserer Reichweite“, sagte Oberdorf. „Das sind Dimensionen, die auf dem Spiel stehen, die man als Mensch eigentlich nicht mehr ertragen kann. Wenn man 100 Millionen Euro liest, 200 Millionen Euro, das ist eine unglaubliche Summe, wenn man sich diesen Batzen Geld vorstellt.“