Microsoft wird WordPad, ein einfaches Textverarbeitungsprogramm, das Rich-Text-Bearbeitung unterstützt, nicht mehr aktualisieren und es nicht mehr in Windows integrieren, teilte das Unternehmen am Freitag in einem Blogbeitrag mit.

„WordPad wird nicht mehr aktualisiert und in einer zukünftigen Version von Windows entfernt“, heißt es in dem Beitrag. „Wir empfehlen Microsoft Word für Rich-Text-Dokumente wie .doc und .rtf und Windows Notepad für Nur-Text-Dokumente wie .txt.“

Microsoft hat keinen Grund für die Änderung angegeben und auch kein konkretes Datum für die Einstellung von WordPad genannt. Ein Vertreter des Unternehmens sagte, Microsoft habe über die Informationen im Blogbeitrag hinaus nichts hinzuzufügen.

WordPad war erstmals in Windows 95 enthalten. Durch die Unterstützung der Rich-Text-Bearbeitung ist es fortschrittlicher als ein anderer Texteditor, Notepad, es fehlen jedoch die Funktionen von Microsoft Word. Im Gegensatz zu Notepad erlaubte WordPad die Verwendung von Grafiken sowie Formatierungen wie Kursivschrift, Fettdruck und die Unterstreichungsfunktion.

Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian trauerte um den Verlust Auf der Social-Media-Plattform X schreibt er: „RIP WordPad. Du hast mich durch vieles gebracht, bevor ich mir Office leisten konnte.“

Ohanian fügte später hinzu: „(WordPad) hatte nur einen Job. Aber er hat es getan.“ Nur gut genug.“

Vor WordPad war ein ähnliches Programm, Windows Write, als Notlösung zwischen Notepad und einem leistungsfähigeren Textverarbeitungsprogramm in Windows enthalten.

WordPad ist nicht der einzige Windows-Star, der sich verabschiedet. Im Juni gab Microsoft bekannt, dass der Support für seinen virtuellen Assistenten Cortana in Windows als eigenständige App eingestellt wird.