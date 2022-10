Auf Twitter kauft Musk The Walking Dead

In einer ernüchternden Wendung der Ereignisse bereitet sich Elon Musk darauf vor, seine eigenen Worte zu essen. Er sollte besser hoffen, dass sie als Leichenbeleber fungieren.

Nur wenige Tage vor seinem geplanten Prozess und nach Monaten schmerzhafter Auseinandersetzungen stimmte Mr. Musk in einer am Montag eingereichten Akte dem Kauf zu Twitter – die er einmal als sterbende Plattform bezeichnete – für seinen ursprünglichen Angebotspreis von 54,20 Dollar pro Aktie. Die Aktien von Twitter stiegen bis zum Handelsschluss am Dienstag um 22 % – nach einem durchschnittlichen Abschlag von 24 % auf den Angebotspreis seit der ersten Bekanntgabe des Deals am 25. April.