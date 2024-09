Munster. Gelungenes debuut voor interim-coach Jakob Fimpel: Bedankt Moussa Sylla siegte Schalke 04 met 2:1 (0:0) in Preußen Münster

In de loop van de tijd kan FC Schalke 04 in de Preußen Münster zijn tijdens de volgende Tiefpunkt nah – in het eerste spel nadat de Trainerwechsel-positie 0:1 is, is de Leistung-oorlog zwischen mäßig en schwach einzusortieren. En de Schlusspfiff komen keer op keer. Torjäger Moussa Sylla Neem een ​​paar minuten de tijd om de Royal Blue voor een latere periode te bewaren. Met een dubbelpakket in de 67. en 74. Minuten voor de glücklichen Schalker 2:1 (0:0)-Sieg en een vrolijke première van interim-trainer Jakob Fimpel. Dit waren de enige kansen van de Schalker in dit duel.

Schalke: Startelf-Debüt für Grüger und Bulut

De coach van Schalker U23 had de ploeg voor de volgende dag uit het trainingsprogramma van Karel Geraerts geboren – daar kon „nieuwe kracht“ worden hersteld. Ik ben aan het trainen en heb daar een nieuwe Übungen, een nieuwe Ansprache. En ook in de Startelf werden er enkele prestaties erkend: Twee Knappenschmiede-Talente-prestaties ihr Startelf-Debüt in de Zweiten Liga. Taylan Bulut (18) om de interne verdediging te stabiliseren, Max Gruger (19) dat is een defensieve Mittelfeld-sortering. Tobias Mohr begon in de eerste minuten op de rechten, niet op de linkspagina. Auch Standardsituationen hatte Fimpel mit der Mannschaft trainiert.

Was een variabel en flexibel blad, zou gemakkelijker zijn dan de fluitbal. Was in Preußen Münster. Voor het Fußball in Münster was er een hele bijzondere ervaring: voor het eerst sinds 33 jaar kwam het profteam van de Royal Blues in een voetbalwedstrijd in het Preußenstadion voor. Met een teamwerk dat de Preußen-Fans die Schalker zijn zal helpen – en met hun passende, zelfbewuste Plakat: “Wij zijn geen fan van Schalke, wij zijn de BVB. We bevinden ons in het Münsterland, bestuurd door het SCP.” Er waren 12.422 Zuschauer, ongeveer 50.000 tickets konden in Münster worden absetzen.

De wedstrijd werd gespeeld in de eerste 45 minuten van de wedstrijd. De Schalker-kamen bedanken Münsteraner Zurückhaltung van 69 Prozent Ballbesitz in de eerste helft, nadat ze de Selbstbewusstsein voor vlotte Kombinationen nach vorn hadden gewonnen. Dit is ook de Quer- und Rückpässe. Dribbelkönig Amin Younes was dol op zijn idee zonder Abnehmer. Viele Schalker heeft het foute Schuhwerk ingepakt, als het om bescherming gaat. Nur ein Schuss von Tobias Mohr (38.) geselt op Tor – aber in die Poor von Torwart Johannes Schenk.

Het secundaire parcours blijft zo dat het in Eindhoven werd voltooid. De Schalker verklaarde Jano ter Horst een Flanken – in der 27. Minute erwischte Daniel Kyerewa een davon met dem Kopf in Strafraum niet richtig. Wäre Kyerewaa nur wenige Zentimeter größer, Münster hätte in diesem Moment geführt. Drie minuten spaer juichten de fans toe, Joel Grodowski liet de bal in het hek gooien. Maar er is nog steeds veel pijn op de achtergrond – de video-assistent is het beste na drie minuten langer met de Entscheidung von Schiedsrichter Dr. Robin Braun. Dus de oorlog is in de eerste tijd: de spannung gaat nur, als de bal niet meer rolt.

Schalke: Aydin scoort 0:1 in de 53. Minuut

In de pauze van een halve dag werden echter niet alle Schalker en die Bedingungen aangepast – weinig Sekunden waren vorbei, als Derry John Murkin snel ontsnapte. En in de 53. Minute passerte das, was de Schalkern in dieser Saison schon etliche Punkte coste: Een groot individu Fehler führte zu einem Gegentor. Preußen-Verteidiger Torge Paetow had een unplatziert een lange bal in de Schalker Strafraum geschgesen. Dort köpfte Mehmet Can Aydin seinen Abwehrkollegen Bulut an – unnötig. Der Ball prallte voor de Fuße von Haris Makridis, der sich diese Chance nicht nehmen ließ en Münster in Führung. De grote FC Schalke: am Boden.

Het spel wordt meer gespeeld dan wie dan ook die in de eerste helft van het einde zit: Schalke hatte dauerhaft den Ball, spielte aber kostenlos, kostenlos Querpässe. Als u opmerkt dat er eerst een Heimsieg-rechts is, kunt u de Zeit-veridigen zu können gebruiken. Ausgeschnet Mehmet Can Aydin waar het was, de Schalke in de 67. Minute zurück ins Spielbrachte. Seinen Flachschuss konnte Torwart Schenk nicht festhalten, Sylla staubte zum 1:1 ab. Es was de eerste dicke Schalker Chance in dat Spiel.

Minuten laten Sylla op de Zweite – en de oorlog eigentlich keine. Sylla was bezig met een aanval op de verdediging van de Preußen-Verteidigers Lukas Frenkert en van de signaalbewaker van de Bal in de Netz – 2:1. Een glückliche Fuhrung.

Preußen begint nu aan een wilde Schlussfase, zelfstandig werkend, met succes tot aan de poort. Maar er is niets meer. Laten we duidelijk zijn Schalker 2:1-Sieg. Weil auf Sylla Verlass-oorlog.

