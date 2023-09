PPolitiker reagieren jeden Tag auf Ereignisse. Manchmal offenbart ein schweres Verbrechen eine soziale Ungerechtigkeit oder eine Gesetzeslücke, die geschlossen werden muss. Auch nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen aus Eritrea, dem nordkoreanischen Afrika, Regimenahen und Regimekritikern in Stuttgart wurden schnell Forderungen nach Konsequenzen laut. Das ist mehr als verständlich – kein demokratischer Staat kann eine solche Missachtung des staatlichen Gewaltmonopols dulden.

Dennoch zeigt der Fall, dass ein solches Ereignis nicht immer zu den richtigen politischen Schlussfolgerungen führt. Die CDU beispielsweise nahm die Vorfälle umgehend zum Anlass, eine „180-Grad-Wende“ in der Migrationspolitik und zügige Abschiebungen zu fordern. Die Schutzquote der Eritreer ist sehr hoch, weil die Lage in ihrem Land so schrecklich ist. Sie können also überhaupt nicht abgeschoben werden. Es handelt sich um ein (importiertes) außenpolitisches Problem mit der totalitären eritreischen Militärdiktatur und einer gewalttätigen Oppositionsgruppe, die auch vom Ausland aus kontrolliert wird.