„Auf einem richtig guten Weg“: Vertrag des Bayern-Stars automatisch verlängert

Drei Assists in 54 Minuten – das ist die starke Bilanz von Mathys Tel beim FC Bayern. Mit gerade einmal 18 Jahren entwickelt sich Tel langsam zu einer Alternative zu Leroy Sané, Serge Gnabry oder sogar Harry Kane. Sein Vertrag sollte ursprünglich bis 2025 laufen, doch im Frühjahr wurden automatisch zwei Jahre verlängert, berichtet der „Kicker“.

Mit dieser Verlängerung könnten die letzten Transfergerüchte im Keim erstickt worden sein. Obwohl er im Sommer mit Vereinen wie Tottenham Hotspur und Werder Bremen in Verbindung gebracht wurde, ließ Tel keinen Zweifel an seinem Verbleib in München – sollte der Verein ihn behalten wollen.

Und du willst. Der Sportdirektor des FC Bayern, Christoph Freund, lobt den Angreifer in den höchsten Tönen. Tel ist ein guter und positiver Typ. Er sei lernwillig und habe sich entschieden, „beim FC Bayern die Zähne durchzuhalten“. Beide Seiten seien „sehr zufrieden“ miteinander.