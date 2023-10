Rostock. Möchten Sie ein paar Vorspeisen? Am Sonntag, 22. Oktober, startete in Rostock die Gastro, eine Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie. Auf der Hansemesse in Schmarl zeigen rund 170 nationale und internationale Aussteller, welche Trends in der Branche aktuell angesagt sind und was in MV bald auf dem Programm stehen könnte.

Auf der Messe, die noch bis Dienstag für Besucher geöffnet ist, präsentieren Hersteller eine Vielzahl technischer Produkte, die Restaurantbetreibern und ihren Mitarbeitern das Kochen erleichtern sollen. Aber auch Hobby-Feinschmecker kommen in der Gastro auf ihre Kosten, denn viele Aussteller locken mit Kostproben.

Waffeln am Stiel und Crêpes vom Profi direkt in die Hand

Eine Waffel am Stiel erhalten Sie zum Beispiel bei Sven Zoost und Heinz-Berger Kamann von der Firma Gel-o-mat mit Sitz im nordrhein-westfälischen Rüthen. Das Unternehmen produziert vor allem Großgeräte für Restaurantküchen. Mit einem Preis von knapp 800 Euro sind die gusseisernen Waffeleisen zudem nicht für den Heimgebrauch geeignet. Die Waffeln und Crêpes, die aus den heißen Maschinen kamen, sorgten am Eröffnungstag der Messe für viel Betrieb am Ausstellerstand.

Anke Schmied kam aus Greifswald zur Gastronomiemesse in Rostock. Einen Crêpe bekam sie am Stand der Firma Gel-o-Mat aus Nordrhein-Westfalen. © Quelle: Martin Börner

Auch Anke Schmied sicherte sich eine französische Eiertarte. Sie kam mit ihrem Mann aus Greifswald und war zum ersten Mal bei der Gastro, die bereits zum 32. Mal in Rostock stattfindet. „Ich möchte mich einfach nur umschauen, was es da draußen gibt und vielleicht ein neues Gerät oder Rezept finden“, sagte die Frau aus Greifswald.

Auch Gero Steckel aus Rostock besuchte am Sonntag mit seiner Frau und seiner Enkelin die Messe in Schmarl. „Wir kommen fast jedes Mal hierher. „Es ist etwas anderes, als nur um den Block zu spazieren“, sagt Steckel. Gemeinsam wollten die Hansestädter etwas für den Mittagstisch in der Gastro finden – und vielleicht eine neue Kaffeemaschine oder einen Grill.

Gero Steckel aus Rostock besuchte mit seiner Familie fast jedes Jahr die Gastromesse, weil sie immer etwas zu bieten hatte. © Quelle: Martin Börner

Neben süßen Köstlichkeiten und kleinen Häppchen locken die Aussteller der Hansemesse auch mit flüssigem Genuss. Zu Kaira Eistel kommen nur Erwachsene. Sie verkauft ihre sogenannten Bar Basics gegenüber der großen Showbühne, auf der am Eröffnungstag die „European Qualifiers der Deutschen Bartender-Innung“ stattfanden – ein Wettbewerb der besten Barkeeper Deutschlands.

Dabei handelt es sich um bunte Flaschen mit Spirituosen, Sirup und Limettensaft in konzentrierter Form, die nur aus Saft und ggf. Sahne zu beliebten Cocktails wie Piña Colada, Long Island Ice Tea oder Sex on the Beach verarbeitet werden. „Jeder kann diese im Einzelhandel kaufen und zu Hause herstellen. „Einfacher geht es nicht“, sagt der Unternehmer aus Selm bei Unna.

Cocktails zum Selbermixen gibt es bei Kaira Eistel von Bar Basics. Das Unternehmen aus Selm bei Unna nutzte die Corona-Zeit, um neue Ideen umzusetzen. © Quelle: Martin Börner

Die Idee sei ihr und ihrem Mann – beide aus der Hotellerie – während der Corona-Pandemie gekommen, als Gäste nicht zu ihnen kommen konnten, aber auf den Cocktailgenuss nicht verzichten wollten, sagt Eistel.

Gastro in Rostock bis 24. Oktober geöffnet

Nach Angaben der Veranstalter werden an den drei Messetagen in Rostock rund 8.000 Besucher erwartet, etwa so viele wie im vergangenen Jahr. Das Restaurant ist bis Dienstag, 24. Oktober, von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Eine Tageskarte kostet 19 Euro, Menschen mit Behinderung oder Ehrenamtskarte zahlen zwei Euro weniger. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen frei.

