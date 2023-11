Auf der ganzen Welt versammeln sich Demonstranten und fordern einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza | Nachrichten zum israelisch-palästinensischen Konflikt

Zehntausende Menschen sind in Städten auf der ganzen Welt für ein Wochenende auf die Straße gegangen und haben einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza gefordert.

Pro-Palästina-Demonstrationen fanden am Samstag in verschiedenen Städten statt, darunter Washington, D.C.; London; Paris; Berlin; Mailand und Dhaka. In der Türkei machte sich ein Konvoi von Palästina-Anhängern auf den Weg zu einem US-Militärstützpunkt im Süden des Landes, um anlässlich der Ankunft von US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag zu protestieren.

Am Samstag wurden bei einem israelischen Angriff auf die al-Fakhoora-Schule im Flüchtlingslager Jabalia mindestens 15 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt, während Israel seinen Luft- und Bodenangriff auf die belagerte Enklave fortsetzte.

Seit Kriegsbeginn wurden in Gaza 9.488 Palästinenser getötet. Nach Angaben der Wohltätigkeitsorganisation Save the Children sind in diesem Krieg in Gaza bisher mehr Kinder gestorben als in allen Konflikten auf der ganzen Welt in den vergangenen vier Jahren. Mehr als 1.400 Menschen in Israel sind gestorben, die meisten davon bei den Angriffen der palästinensischen Gruppe Hamas auf Südisrael am 7. Oktober.

Großbritannien

Große Menschenmengen veranstalteten in London Sitzproteste und blockierten den Oxford Circus und den Piccadilly Circus, bevor sie zum Trafalgar Square marschierten und sich dort versammelten.

Die Demonstranten hielten Plakate mit der Aufschrift „Freiheit für Palästina“ hoch und riefen „Waffenstillstand jetzt“ und „Zu Tausenden, zu Millionen sind wir alle Palästinenser“.

Die Londoner Metropolitan Police schätzte, dass rund 30.000 Menschen an der Kundgebung teilnahmen. Die Polizei gab an, elf Personen festgenommen zu haben, darunter eine wegen des Zeigens eines Plakats, das Hass schüren und damit gegen die Terrorismusgesetzgebung verstoßen könnte.

Zuvor hatten sich einige Demonstranten auch vor dem BBC-Hauptquartier in London versammelt, um gegen die Berichterstattung des Senders über den Krieg zu protestieren, die sie als „voreingenommen“ bezeichneten.

In Anlehnung an Washingtons Haltung hat die Regierung des britischen Premierministers Rishi Sunak auf einen Waffenstillstand verzichtet und stattdessen humanitäre Pausen befürwortet, um Hilfslieferungen nach Gaza zu ermöglichen.

Frankreich

Tausende marschierten auch im Zentrum von Paris, um einen Waffenstillstand zu fordern, mit Plakaten mit der Aufschrift „Stoppt den Kreislauf der Gewalt“ und „Nichts tun, nichts sagen bedeutet, sich mitschuldig zu machen.“

Es war eine der ersten großen Versammlungen zur Unterstützung der Palästinenser, die in Paris seit Kriegsbeginn legal erlaubt waren.

„Wir sind heute hierher gekommen, um dem französischen Volk seine Solidarität mit dem palästinensischen Volk und unsere Unterstützung für den Frieden, für eine Friedenslösung mit zwei Staaten, einem israelischen und einem palästinensischen Staat, zu zeigen“, sagte Antoine Guerreiro, ein 30-jähriger Zivilist Diener.

Wahid Barek, ein 66-jähriger Rentner, beklagte den Tod sowohl israelischer als auch palästinensischer Zivilisten.

„Ich bedauere den Tod von Zivilisten auf beiden Seiten. Zivilisten haben mit diesen Aktionen nichts zu tun. Es ist wirklich beschämend“, sagte er.

Deutschland

In Berlin versammelten sich am Mittag etwa 6.500 Menschen zu einer Demonstration, die laut Polizei unter strengen Auflagen stattfand. Deutschland hatte zuvor Palästina-Solidaritätskundgebungen verboten.

Auf dem Alexanderplatz, einem großen Platz im Zentrum der Stadt, versammelten sich Menschen mit palästinensischen Flaggen und Plakaten mit der Aufschrift „Stoppt den Völkermord in Gaza“ oder „Vom Fluss bis zum Meer – Wir fordern Gleichheit“.

Ein Redner forderte ein Ende der „Apartheid-Kultur“ und ein Ende der Bombardierung von Gaza.

Italien

Laut lokalen Medien marschierten rund 4.000 Demonstranten durch die Straßen Mailands, um einen Waffenstillstand zu unterstützen.

Die Demonstration unter dem Motto „Schluss mit dem Krieg, kein Rassismus“ fand statt, als auf einem nahegelegenen Platz die rechtsextreme Lega-Partei eine Kundgebung „zur Verteidigung des Westens“ abhielt.

Senegal

In der senegalesischen Hauptstadt Dakar versammelten sich Menschen mit Plakaten und palästinensischen Flaggen vor der Zentralmoschee.

„Dieser Protest hätte letzte Woche stattfinden sollen, wurde aber verboten“, berichtete Nicholas Haque von Al Jazeera aus Dakar.

„Es gibt viele Senegalesen, aber auch die libanesische senegalesische Gemeinschaft ist zahlreich erschienen, um ihre Unterstützung zu zeigen.“

Truthahn

Hunderte Demonstranten versammelten sich in Istanbul und Ankara, einen Tag vor einem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in der Türkei zu Gesprächen über Gaza.

Im Istanbuler Sarachane-Park hielten sie Transparente mit der Aufschrift „Blinken, der Komplize des Massakers, geh weg aus der Türkei“ hoch, auf denen ein Bild des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und Blinken sowie ein rotes „X“ zu sehen waren.

In der türkischen Hauptstadt Ankara versammelten sich Demonstranten in der Nähe der US-Botschaft, riefen Parolen und hielten Plakate hoch, auf denen zu lesen war: „Israel bombardiert Krankenhäuser, Biden bezahlt dafür.“

Unterdessen machte sich ein „Freiheitskonvoi für Palästina“ auf den Weg zum Militärstützpunkt Incirlik in der Nähe der südlichen Stadt Adana, der hauptsächlich von türkischen und US-amerikanischen Streitkräften genutzt wird. Die Organisatoren gehen davon aus, dass am Sonntag Tausende von Fahrzeugen rund um die Basis zusammenkommen werden.

Vereinigte Staaten

Zehntausende gingen am 7. Oktober in Washington D.C. bei der größten Demonstration seit Kriegsbeginn auf die Straße.

„Ich bin von einem Meer von Demonstranten umgeben, mehr als ich seit Beginn des Krieges gegen Gaza gesehen habe“, sagte Heidi Zhou-Castro von Al Jazeera.

„Die Organisatoren bezeichnen dies als das große Ereignis und rechnen mit 20.000 bis 100.000 Menschen“, fügte sie hinzu. „Die Menge um mich herum besteht nicht nur aus arabischen Amerikanern, die sich zur Unterstützung der Palästinenser in Gaza versammeln, sondern auch aus vielen Amerikanern aus allen Gesellschaftsschichten.“

Ein jüdisch-amerikanischer Demonstrant, der an einem Marsch für Gaza teilnahm, sagte, Präsident Joe Biden müsse die Finanzierung der israelischen Armee einstellen.

„Ich bin ein Mensch und es liegt mir am Herzen, dass die Menschen in Gaza ermordet werden. Mir geht es um den Völkermord, der im Namen des jüdischen Volkes durch Zionisten stattfindet, die das Judentum nicht vertreten“, sagte er gegenüber Al Jazeera.

„Ich lehne es ab, dass die USA diesen völkermörderischen Krieg finanzieren. Das ist es, was wir tun – es würde nicht passieren, wenn die USA Israel nicht finanzieren würden“, sagte er.