Sie haben wahrscheinlich schon von dunkler Materie und dunkler Energie gehört, oder? Sie klingen wie etwas direkt aus einem Star Wars-Film. Begriffe wie diese können für uns so fremdartig klingen, dass wir uns einfach nicht die Mühe machen, darüber nachzudenken. Das passiert in der Wissenschaft oft. Es kann sehr schwierig sein, sich mit manchen seiner Konzepte auseinanderzusetzen – ja, ich meine Sie, die Quantenmechanik.

Die Aufklärung dieser Geheimnisse ist eines der Hauptziele des neuen Euclid-Weltraumteleskops, das am 1. Juli mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete in Cape Canaveral, Florida, USA, starten soll. Seine Mission ist es, unser Verständnis von dunkler Materie und dunkler Energie zu vertiefen. Euklid wird nicht in der Lage sein, die vielen offenen Fragen zum dunklen Universum zu beantworten, aber es wird einen großen Schritt auf dem Weg zur Untersuchung zweier seiner faszinierendsten Komponenten machen.

Ok, cool, aber warum sollte uns das interessieren? Denn letztlich besteht Euklids Aufgabe darin, einige der tiefgreifendsten und grundlegendsten Fragen der kosmischen Geschichte zu erforschen: Wie ist das Universum entstanden und woraus besteht es? Was sind die grundlegenden physikalischen Gesetze des Universums? Nehmen Sie sich einfach eine Sekunde Zeit, um innezuhalten, in die Sterne zu schauen und sich diese Fragen zu stellen. Lassen Sie die Gedanken schweifen.

Die Bausteine ​​des Universums

„Sowohl dunkle Materie im Besonderen, aber auch dunkle Energie, auf die letztlich unsere Existenz zurückgeht“, sagt Hans-Walter Rix, Astronom und Direktor des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg, gegenüber der DW.

Dunkle Materie und dunkle Energie lieferten die richtigen Bedingungen dafür, dass genügend Material zusammenkam und Sterne, Planeten, Galaxien, Leben, dich und mich bildete. Wenn wir sie also verstehen, kommen wir dem Verständnis, woher wir kommen, einen Schritt näher.

Das macht die Mission so historisch. Das Euclid-Teleskop wird von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) mit Beiträgen der NASA geleitet. Es brauchte mehr als 10 Jahre Entwicklungszeit, 1,4 Milliarden Euro und mehr als 3.500 Wissenschaftler aus 21 Ländern.

Ursprünglich war der Start von Euclid mit einer russischen Sojus-Rakete im Jahr 2022 geplant, doch der Einmarsch Russlands in die Ukraine erforderte eine Änderung der Pläne.

Diese Simulation aus dem Jahr 2014 zeigt die Verteilung von Galaxien im Universum und wie in sehr großem Maßstab eine Art Netzmuster entsteht. Bild: Illustris Collaboration/AP Photo/Picture Alliance

Das ferne Universum in beispielloser Detailliertheit

Gute Nachrichten für das James Webb-Weltraumteleskop – es bekommt Gesellschaft. Euclid wird wie Webb auch den zweiten Lagrange-Punkt (L2) umkreisen, der 1,5 Millionen Kilometer (ca. 930.000 Meilen) von der Erde entfernt liegt. Dieser Punkt ist ein besonderer Ort im Weltraum, der sich synchron mit der Erde um die Sonne bewegt.

Die Fragen, die Euklid beantworten soll, sind ziemlich ehrgeizig. Das primäre Ziel ist die Erstellung einer Karte. „Es ist die größte und genaueste Karte des Universums, was wir grundsätzlich anstreben, die noch nie zuvor gemacht wurde“, sagte Guadalupe Cañas Herrera, ein Kosmologe, der an der Euclid-Mission bei der ESA arbeitet, gegenüber der DW.

Der Name geht auf den griechischen Mathematiker Euklid von Alexandria zurück, der im 3. Jahrhundert v. Chr. lebte und als Vater der Geometrie – und des Schreckens der Oberstufenschüler – bekannt ist. Die Mission ist nach ihm benannt, da uns ein besseres Verständnis der Verteilung aller Dinge im Universum viel über ihre Geometrie verrät.

Um die Karte zu erstellen, wird Euklid über einen Zeitraum von mindestens sechs Jahren Milliarden von Galaxien – ja, das sind eine Milliarde – mit äußerster Präzision betrachten und vermessen. Euclid ist mit einem Sensor für sichtbares Licht und einem Nahinfrarotinstrument ausgestattet, mit dem sich die Entfernung dieser Galaxien genau messen lässt.

„Unser Ziel ist es, etwas wirklich Herausforderndes oder wirklich Ehrgeiziges zu tun, nämlich ein Drittel des gesamten Himmels zu kartieren“, sagte Cañas.

Ein Drittel des Himmels beobachten

Ein Drittel des Himmels ist riesig. Schauen Sie sich einfach das Deep-Field-Bild von James Webb hier unten an.

Dies war das erste Bild von Webb. Es zeigte auf einen Galaxienhaufen in der Bildmitte, der so massereich ist, dass er das Licht von Hintergrundobjekten beugt, als würde man den Weltraum durch ein Glas Wasser betrachten. Aus diesem Grund erscheinen manche Objekte verzerrt oder gestreckt. Bild: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Das war nur ein Teil des Himmels von der Größe eines Sandkorns auf der Fingerspitze eines ausgestreckten Arms. Stellen Sie sich also vor, wie viele Sterne und Galaxien es in einem Drittel des gesamten Himmels gibt – und wie viele Planeten.

Beide sind Weltraumteleskope, haben aber unterschiedliche Zwecke. Der Spiegel von Euklid hat einen Durchmesser von 1,2 m, verglichen mit dem riesigen Spiegel von Webb von 6,5 m. Aber der James Webb ist wie ein präziser Bleistift, der feine Details skizziert, er betrachtet einen sehr kleinen Teil des Himmels mit erstaunlichen Details. Euklid ähnelt eher einem Pinsel, der große Teile des Himmels schnell abdecken kann.

Aber lassen Sie sich nicht von Euklids Größe täuschen: „Euklid wird tatsächlich ein sehr hochauflösendes Bild des Himmels machen, das wunderschöne, wunderschöne Bilder liefern wird“, fügte Rix hinzu.

Wie sich die Form des Universums im Laufe der Zeit verändert hat

Euklid wird einen Blick in die Vergangenheit werfen. Das liegt daran, dass Licht eine Weile braucht, um sich durch die Unendlichkeit des Weltraums zu bewegen. Beispielsweise benötigt das Licht 8 Minuten, um von der Sonne zu uns zu gelangen. Bei größeren Entfernungen sehen wir also umso früher in unser Universum, je weiter wir blicken.

Und diese Galaxien können sehr weit entfernt sein und ihr Licht braucht bis zu 10 Milliarden Jahre, um uns zu erreichen. Als Referenz: Das Alter des Universums beträgt etwa 13,8 Milliarden Jahre.

Ziel ist es, das bislang beste Verständnis dafür zu erlangen, wo sich Galaxien im bis zu 10 Milliarden Lichtjahre entfernten fernen Universum befinden, aber auch, wie sich die Form des fernen Universums im Laufe der Zeit entwickelt hat.

Aber um besser zu verstehen, wie dies zur Beantwortung der zuvor genannten Fragen beitragen kann und wie all diese mit dunkler Materie und dunkler Energie zusammenhängen, müssen wir zunächst über das dunkle Universum sprechen.

Das dunkle Universum

Alles, was wir wissen und sehen – Bakterien, Pflanzen, Tiere, Sterne, Planeten, Galaxien – besteht aus Atomen, die Sie im Periodensystem genau bestimmen können. Astronomen bezeichnen dies als baryonische Materie, falls Sie Ihren kosmologischen Cousin blenden möchten.

Aber diese sichtbare Materie macht nur einen Bruchteil dessen aus, woraus das Universum besteht – nur 5 %. Der Rest ist dunkle Materie und dunkle Energie.

Wir wissen vielleicht nicht, was sie sind, aber es gibt viele verschiedene Beweise, die uns mit Sicherheit sagen, dass sie da sind.

Dunkle Materie scheint Galaxien zusammenzuhalten, wodurch die Sterne in der Umlaufbahn schneller kreisen, als wir es erwarten würden, und verhindert, dass Galaxien auseinanderfallen. Es emittiert oder absorbiert kein Licht, aber wir können seine Anwesenheit auch daran erkennen, wie scheinbar leere Regionen des Weltraums das Licht von Objekten dahinter beugen – was als Gravitationslinseneffekt bezeichnet wird. Und es gibt jede Menge dunkle Materie, etwa fünfmal mehr als gewöhnliche Materie.

Die Idee der Dunklen Energie wurde erstmals in den 1990er Jahren diskutiert, als Wissenschaftler entdeckten, dass sich im Gegensatz zu ihrer Annahme alles im Universum in größerem Maßstab immer schneller von allem anderen entfernt. So wie Ihre Geschwindigkeit jede Sekunde zunimmt, wenn Sie auf das Gaspedal treten, entfernt sich eine sehr weit entfernte Galaxie jede Sekunde schneller von uns. Dunkle Energie nennen wir den unbekannten Treiber dieser beschleunigten Expansion.

Eine gute Analogie, die Sie zu Hause ausprobieren können, besteht darin, einen Ballon zu nehmen, der nur leicht aufgeblasen ist, mit einem Marker ein paar Punkte darauf zu zeichnen und ihn dann aufzublasen. Sie werden sehen, wie sich jeder Punkt von allen anderen Punkten weiter entfernt. Das ist genau das, was in unserem Universum passiert.

Wir erleben diese Ausdehnung in unserem täglichen Leben nicht, weil unsere Galaxie beispielsweise stark durch die Schwerkraft gebunden ist – hauptsächlich aus dunkler Materie.

Diese optische Täuschung entsteht durch den Gravitationslinseneffekt. Diese leuchtend rote Galaxie im Zentrum hat so viel Masse, dass ihre Schwerkraft dazu führt, dass das Licht einer blauen Hintergrundgalaxie gebogen wird, was sie verzerrt erscheinen lässt. Es ist möglich, die Menge an Masse zu bestimmen, die für eine solche Verzerrung erforderlich ist, und sie mit der Masse zu vergleichen, die wir sehen können. Wenn sich das nicht summiert, liegt das daran, dass es auch dunkle Materie gibt. Bild: ESA/Hubble & NASA

Euklid, dunkle Materie und dunkle Energie

„Sie kartieren nicht nur, wo alles ist, was Sie sehen können, sondern wir werden auch kartieren, wo alles ist, was wir nicht sehen können“, sagte Becky Smethurst, Forschungsstipendiatin der Royal Astronomical Society an der Universität Oxford, gegenüber der DW.

Euclid wird nicht nur die sichtbare, „gewöhnliche“ Materie kartieren, sondern auch die Dunkle Materie im Universum. Eine detailliertere Karte darüber, wo sich dunkle Materie befindet und wie sie verteilt ist, kann eine große Hilfe sein, um besser zu verstehen, was dunkle Materie ist.

Über den bereits erwähnten Gravitationslinseneffekt. Dies geschieht, wenn ein Gravitationsfeld das Licht verzerrt, genau wie eine Linse oder ein Glas Wasser. Das Licht sehr weit entfernter Galaxien wird verzerrt – oft in Form einer Wurst. Und je nach Grad der Verzerrung kann uns der Gravitationslinseneffekt indirekt sagen, wie viel Dunkle Materie vorhanden ist.

Nun, Euclid wird das Phänomen ausnutzen, um in Milliarden verzerrter Galaxien zu schauen und daraus die Menge und Verteilung der dortigen Dunklen Materie abzuleiten und so effektiv eine gigantische 3D-Karte zu erstellen.

Die Kartierung all dieser Millionen Galaxien erfordert sehr genaue Messungen ihrer Entfernung. Dies wird anhand der Rotverschiebung gemessen. Das expandierende Universum streckt Lichtwellen aus, und das kann gemessen werden. Auf diese Weise wird Euklid die präzisesten Messungen liefern, die jemals darüber durchgeführt wurden, wie sich die größeren kosmischen Strukturen im Laufe der Zeit verändert haben, und so effektiv die Auswirkungen der Dunklen Energie verfolgen, was uns letztendlich viel mehr darüber sagen wird, was Dunkle Energie ist und was nicht .

Herausgegeben von: Jane Paulick