Die Profis von Holstein Kiel haben die 1:6-Niederlage gegen den FC Bayern München verdaut. Seit dem vergangenen Montag liegt der Fokus der Störche nun auf der Partie gegen den VfL Bochum. Am Samstag treffen die beiden bislang punktlosen Teams im Ruhrgebiet aufeinander. Umso wichtiger ist die Partie für Trainer Marcel Rapp und den KSV. Ein möglicher erster Saisonsieg könnte nicht nur einen nachhaltigen Eindruck beim Gegner bedeuten, sondern würde auch den KSV-Profis einen lange ersehnten Erfolg bescheren.

Auch Trainer Rapp, der seine Sperre aus dem Wolfsburger Spiel gegen den deutschen Rekordmeister im VIP-Bereich abgesessen hatte, ist wieder dabei. Der Partie gegen Bochum will der 45-Jährige allerdings nicht allzu viel Gewicht beimessen. Rapp betont: „Das ist kein Finale. Wenn wir da verlieren, ist es nicht so, als wäre das Spiel schon vorbei.“ Schließlich sind noch 30 Spiele zu absolvieren.

Und doch wird die Partie am Samstag zumindest ein Vorzeichen dafür sein, wie die Störche in den nächsten Wochen aussehen werden. Das weiß auch Innenverteidiger Max Geschwill, der gegen Bayern spielte und seine Sache so gut machte, dass er nun auch gegen Bochum eine Chance auf einen Startelfeinsatz hat. Auch die voraussichtliche Rückkehr von Steven Skrzybski und Alexander Bernhardsson würde den Störchen in der Offensive wieder Schlagkraft verleihen. Das würde ihnen im Kampf um die ersten Bundesliga-Punkte sicher helfen.

„Siege sind immer wichtig für die Psyche. Wenn man Spiele gewinnt, macht das die Woche leichter und tut natürlich auch der Gruppe gut.“ Nicolai Remberg mit Blick auf das Kellerduell gegen den VfL Bochum

Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp musste sich das Spiel gegen den FC Bayern München von der „Holsteiner Seite“ aus anschauen. Quelle: PAT SCHEIDEMANN

