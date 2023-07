Kylian Mbappé ist für viele Unternehmen ein lukratives Werbegesicht. Doch sein Arbeitgeber Paris St. Germain will sich nicht mehr auf ihn verlassen. Der Fußballverein verzichtet auf seiner Promotion-Tour in Asien auf den Superstar, der ablösefrei zu Real Madrid wechseln will. Ein Mbappé wird noch da sein.

Im Transferpoker um Kylian Mbappé deutet vieles darauf hin, dass der Fußball-Superstar Paris bald verlassen wird. Der 24-jährige Mbappé fehlt überraschenderweise im von PSG angekündigten Kader für die Werbetour nach Japan und Südkorea. Ethan Mbappé gehört zu den 29 Spielern, die der neue Trainer Luis Enrique für die Reise nominiert hat. Der 16-jährige Youngster ist der Bruder des Weltmeisters von 2018.

Laut ESPN war Mbappé von dem Ausschluss überrascht, akzeptierte den Wechsel aber. PSG trifft in den Asienspielen auf Cristiano Ronaldo und seinen saudi-arabischen Klub Al-Nassr (25. Juli), Osaka (28. Juli), Inter Mailand (1. August) und Jeonbuk (3. August).

Dies befeuerte die Spekulationen über die Zukunft des teuersten Spielers der Welt weiter. Der Star-Stürmer mit einem Vertrag bis 2024 wird seit einiger Zeit heiß als potenzieller Neuzugang für Real Madrid diskutiert. PSG lieferte keine Erklärung für die Abwesenheit des Weltmeisters von 2018. „L’Équipe“ berichtet über den Verdacht des Vereins, dass Mbappé und Real eine Einigung erzielt haben, wonach der Superstar im nächsten Jahr wechseln würde. Die spanische Zeitung „Sport“ schreibt, PSG versuche dies mit einem gigantischen Vertragsangebot zu verhindern. Der Klub soll seinem Superstar ein Angebot für einen Zehnjahresvertrag über insgesamt 1,11 Milliarden Euro gemacht haben.

PSG hatte zuletzt den Druck auf den abgangswilligen Ausnahmespieler erhöht. Präsident Nasser Al-Khelaifi hatte betont, dass Mbappé entweder einen neuen Vertrag unterschreiben oder den Verein diesen Sommer verlassen müsse. Paris möchte verhindern, dass der 24-Jährige nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei wechselt. Allerdings soll Mbappé signalisiert haben, seinen Vertrag in Paris erfüllen zu wollen. Angeblich soll er dann mit einer vertraglich vereinbarten Treueprämie belohnt werden.

Kurz bevor der Kader für die Promotion-Tour bekannt gegeben wurde, war Mbappé am Freundschaftsspiel gegen Le Havre beteiligt. Nachdem er in der 66. Minute eingewechselt wurde, erzielte er in der Nachspielzeit das Tor zum 2:0. Mbappé wechselte im Sommer 2017 zunächst auf Leihbasis von der AS Monaco nach Paris. In 260 Spielen schoss er 212 Tore und bereitete 98 weitere Tore vor.