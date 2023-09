tz Welt

Aus: Johanna Werning

Teilt

Besucher können künftig über den Torbogen der Lanxess Arena laufen (Archivbild). © Eduard Bopp/Imago

Neben Konzerten und Events wird es in der Lanxess Arena in Köln bald ein weiteres Highlight geben – und zwar in luftiger Höhe: 2024 soll ein Skywalk eröffnet werden.

Köln – Demnächst wird es in Köln eine Attraktion für Kölner und Besucher geben, die ganz „auf den Adrenalinkick ausgerichtet“ ist, wie Lanxess-Arena-Chef Stefan Loche gegenüber 24RHEIN verrät. Denn das Besucherhighlight ist 78 Meter hoch – und ohne echten Boden. Der Plan: Ein Skywalk über dem Torbogen der Lanxess Arena. „Ein Skywalk wie dieser ist ein Projekt, bei dem zunächst verschiedene Hürden überwunden werden müssen. So viele, dass es lange Zeit wie ein Traum schien“, sagte Loche. Bis jetzt: „Heute sind wir tatsächlich an einem Punkt angelangt, an dem dieser Traum zu einem realistischen Unterfangen geworden ist.“



24RHEIN erklärt, wie der Cologne Skywalk funktionieren soll und wann sich Besucher auf die Attraktion freuen können.