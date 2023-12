Audi stopt met de productie: Diese Kult-Modell is nu geschiedenis

Na 25 jaar en 662.762 installaties van de Audi TT signalen definitief verleden tijd. Het laatste hoofdstuk werd geschreven met de montagestop op 10 november 2023. In een autowereld die crossovers en SUV’s domineert, is de TT als coupé en roadster een vierjarige super-dauert – een end-to-end-omgeving.

De melding over het einde van de TT is heel duidelijk op het officiële Duitse Instagram-account van de Audi en markeert het einde van de reis. Dit is een goed geproduceerd exemplaar, een TTS Coupé met een volgeladen 2,0 liter benzinemotor en vierwielaandrijving, met een stille aandrijflijn.

De weg naar de woonkamer was een studeerkamer uit het jaar 1995 en een roadster van de eerste generatie, compleet met het gewenste lederen interieur met een nacht in honkbalstilte. Het verschil tussen de Mk3 en de stilste auto op de MQB-platformoorlog betekent dat het ontwerp van de originele TT onvergetelijk is.