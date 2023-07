Mit dem fünften Standort in München erweitert Audi München für Sie die Netzwerkstruktur der Audi Exclusive Standorte und bietet Ihnen neben Audi Neuwagen, Audi Service, Audi Gebrauchtwagen :plus und Audi Gebrauchtwagen auch ein einzigartiges und innovatives Angebot Kundenerlebnisse, die Sie in dieser Form vielleicht noch nicht kennen.

Nachhaltig handeln

Was wir heute tun, wirkt sich auf morgen aus! Audi München ist sich seiner Verantwortung bewusst. Mit diesem CO₂-neutralen Neubau vereinen sich Modernität, Innovation und Nachhaltigkeit auf insgesamt 11.000 m². Audi München bietet alternative Ersatzmobilität, E-Ladeinfrastruktur und viele weitere Services, um Ihnen mobile Nachhaltigkeit so angenehm wie möglich zu machen.

Gebrauchtwagen :plus Ausstellung Audi München Trudering.

Live-Innovation. die Zukunft formen

Einen Schritt weiter! Audi München denkt und handelt zukunftsorientiert. Sie auch! Mit Fast Lane, unserem Audi Home Check (E-Mobilität), Fachvorträgen zur E-Mobilität, dem digitalen Audi Folder und der Audi Live-Beratung gehen wir gemeinsam einen Schritt weiter in die Zukunft.

Dank innovativer Maßnahmen, wie einer flächendeckenden Photovoltaikanlage auf der gesamten Dachfläche mit rund 1.400 m², intelligenter Lichtsteuerung und Stromspeicher, kann das Gebäude ohne fossile Brennstoffe versorgt werden und somit einen „Nullenergiestandard“ erreichen. Konkret bedeutet dies ein Autohaus mit einer CO₂-neutralen Bilanz im Jahresverlauf.

Servicetheke Audi München Trudering.

Dazu trägt auch die markante Fassade des Autohauses bei, die aus Bio-Carbon-Verbundwerkstoff besteht und bei der Produktion erhebliche Mengen atmosphärischen CO₂ dauerhaft gebunden hat.

Für weitere Eindrücke

Kommen Sie vorbei! Am besten gleich am SUV-Sommertag, am Samstag, 8. Juli 2023, von 9 bis 16 Uhr. Audi München freut sich auf Sie!

Audi München GmbH

Audi München Trudering

Wasserburger Landstraße 69

81825 München

Telefon: +49 89 8965500

info.trudering@muenchen.audi