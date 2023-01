Audi Activesphere ist ein mächtiges Morphin-EV-Coupé, das auch ein Pickup ist

Audis neue Vision für das elektrifizierte Fahren der Zukunft ist das Activesphere-Konzept, ein hohes Elektro-Coupé, das sich dank seiner mächtigen Morphing-Karosserie in wenigen Augenblicken von einem sportlichen und autonomen Highway-Cruiser mit großer Reichweite in einen alltagstauglichen Offroad-Pickup verwandeln kann.

Der Activesphere ist das vierte in einer Reihe von Sphere-Themenkonzepten, zu denen der Skysphere Roadster mit seinem variablen Radstand, die große D-Segment-Limousine Grandsphere und der kompakte MPV Urbansphere mit großem Innenraum gehören. Keines dieser Konzepte ist buchstäblich kugelförmig, das Suffix bezieht sich auf Audis Metakonzept der Design-„Kugeln“, bei denen sich der Innenraum und sogar die Struktur des Fahrzeugs um die Bedürfnisse des Insassen formen.

Chassis verwandeln

Der Activesphere ist ein eleganter viertüriger Sportback mit einer coupéartigen Dachlinie und einer erhöhten Fahrhöhe, die von Audis Allroad-Serie von hochgezogenen Wagen inspiriert ist. Mit einer Länge von 196 Zoll und einer Breite von 81,5 Zoll und einem längeren Radstand von 117 Zoll entspricht die Grundfläche des neuen Konzepts ungefähr der des A6 E-Tron-Konzepts, ist aber mit einer Gesamthöhe von 63 Zoll deutlich größer.

Vorne wurde der charakteristische Singleframe-Grill von Audi durch eine transparente Glasscheibe ersetzt, die es den Passagieren ermöglicht, nach unten zu schauen und die Straße zu sehen, die unter ihren Füßen vorbeizieht. Die Glasausschnitte in den Türen des Konzeptfahrzeugs und das fast vollständig verglaste Dach lassen die ohnehin schon geräumige Kabine noch offener wirken.

Wie das Skysphere-Konzept, das seinen Radstand bei Bedarf verlängern könnte, um zwischen Sport- und Grand-Touring-Modus zu wechseln, ist die Activesphere selbst so etwas wie ein Transformator. Das Konzept kann sein Chassis in Sekundenschnelle um 1,6 Zoll anheben und seine Fahrhöhe von 8,2 Zoll auf 9,8 Zoll erhöhen, um die Offroad-Leistung zu verbessern. Dies ist auch nicht nur eine einfache Aufhängung. Der Körper der Activesphere dehnt sich auch vertikal aus, wodurch ein kräftigeres unteres Schwellerdesign freigelegt wird und die Anflug- und Abflugwinkel von 18,9 bzw. 28,1 Grad erhöht werden.

Das Konzept fährt auf großen 22-Zoll-Rädern mit beweglichen Segmenten, die sich schließen können, um die Aerodynamik bei hohen Geschwindigkeiten auf der Straße zu verbessern, oder sich öffnen können, um die Belüftung bei niedrigen Geschwindigkeiten im Gelände zu verbessern. Das grobe Pirelli Active Tread 285/22 R22 bietet Aufstandsflächen, die für Straßen und Wege geeignet sind.

Sogar die Sportback-Luke ist umkonfigurierbar. Dank einer herunterklappbaren Heckklappe, einer nach vorne schiebbaren Heckscheibe, die bündig mit dem Dach abschließt, und einer Mitteltür, die hochgeklappt werden kann, um die Kabine von der Ladefläche zu trennen, kann der hintere Stauraum bei Bedarf in eine kleine Pickup-Ladefläche verwandelt werden . Integrierte Befestigungspunkte und Zurrgurte ermöglichen es dem kleinen Bett, ein Paar Mountainbikes oder ein paar Sätze Golfschläger unterzubringen. Im geschlossenen Zustand integriert das Dach der Activesphere zudem Aufnahmepunkte für Ski- oder Snowboardhalter.

Audi



Augmented Reality, automatisiertes Fahren

Die Kabine der Activesphere ist bemerkenswert minimalistisch mit vier unabhängig voneinander aufgehängten Sitzen und einem umlaufenden Armaturenbrett, das eine leistungsstarke Soundbar integriert, aber fast vollständig ohne Bildschirme ist. Es gibt nur ein kleines, einzeiliges Display, das Geschwindigkeit und Batterieladung anzeigt – nicht einmal ein Lenkrad ist im Standardzustand der Activesphere zu finden. Die einzigen physischen Bedienelemente sind zwei kleine Knöpfe, die als Türgriffe zu dienen scheinen.

Audi konnte die physischen Bildschirme loswerden, da die Activesphere virtuelle Displays verwendet, die Sie durch eine Mixed-Reality-Brille und handgeführte Gestensteuerung betrachten. Setzen Sie die sehr konzeptionelle AR-Brille auf – die deutlich kleiner ist als die beste Mixed-Reality-Brille, die ich je verwendet habe – und das Cockpit füllt sich mit dreidimensionalen Anzeigen, topografischen Karten und mehr. Die physischen Bedienelemente blühen auch mit zusätzlichen Ebenen virtueller Funktionen auf; Sie können sogar die Bedienelemente „greifen“ und sie virtuell an eine beliebige Stelle in der Kabine verschieben.

Audi



Audi stellt sich dies als autonomes Konzept der Stufe 4 vor, das in der Lage ist, ohne Lenkrad selbst zu fahren. Planen Sie einfach Ihren Kurs in der Mixed-Reality-Oberfläche und das Konzept bringt Sie ans Ziel. Der Autohersteller versteht jedoch auch, dass es Zeiten gibt, in denen Sie vielleicht selbst fahren möchten, sodass die Activesphere bei Bedarf ein Lenkrad für das pilotierte Fahren einsetzen kann. Mixed Reality spielt auch eine Rolle, wenn der Mensch die Kontrolle hat und detaillierte Informationen über die Leistung des Konzepts anzeigt.

Quattro-Elektroantrieb

Das transformierende Chassis ist wild und die Mixed-Reality-Kabine ist vorerst mehr Science-Fiction-Vision als Realität, aber der elektrische Antriebsstrang, der die Activesphere untermauert, basiert auf echter, serienreifer Technologie. Das Konzept basiert auf einer modifizierten Version der Elektrofahrzeugarchitektur Premium Platform Electric, die Audi mit Porsche teilt.

Zwei Elektromotoren – einer für die Vorderachse und einer für die Hinterachse – bilden das unabhängige elektrische Allradantriebssystem Quattro des Konzeptfahrzeugs, das zusammen 409 PS (305 Kilowatt) und 531 Pfund-Fuß Drehmoment liefert. Mit einem großen 100-kWh-Batteriepaket, aus dem er schöpfen kann, schätzt der Audi für das Konzept eine Reichweite von rund 373 Meilen. Das Aufladen sollte auch schnell sein, dank der Fähigkeit der 800-Volt-Architektur, eine Gleichstrom-Schnellladung mit 270 kW zu verschlingen – schnell genug, um 186 Meilen mit einer 10-minütigen Sitzung oder einem 25-minütigen Boost von 5 % auf 80 % hinzuzufügen.

Audi



Audi lässt seine Designer vorerst nur ihre konzeptionellen Beine ausstrecken. Wir werden vielleicht diese hohe Coupé-Silhouette oder bestimmte Designdetails in kommenden Serien- und Konzeptautos sehen, aber der Autohersteller hat derzeit keine Pläne, ein Fahrzeug zu bauen, das auf den in Activesphere präsentierten Ideen basiert.

„Wir bei Audi sagen nie nie, aber die Audi Activesphere ist im Moment ein reines Konzeptfahrzeug und es sind noch keine Entscheidungen bezüglich der Serienfertigung gefallen“, sagt Josef Schlossmacher, Audi Kommunikation, auf Nachfrage und sagt weiter: „Im Moment gibt es sind keine anderen Projekte [in Audi’s portfolio] mit einem solchen Pickup-Körper.“

In der Zwischenzeit werden die kommenden Modelle Audi A6 und Q6 E-Tron sowie der Porsche Macan EV die ersten Serien-Elektrofahrzeuge sein, die auf der PPE-Plattform fahren. Wir erwarten, später in diesem Jahr mehr über diese Produktionsdebüts zu erfahren.