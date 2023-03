Het overzicht van Thomas Müller en İlkay Gündoğan, beide in de eerste Länderspielen 2023, heeft de Bundestrainer Hansi Flick in de problemen gebracht. Berichten in de media geven aan dat er veel meer eetbare Spieler is. Dit is een vorm van Bayern-Star.

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick wird bei seiner ersten Kader-Nominierung auf dem Weg zur Heim-Europameisterschaft 2024 Mediaberichten zufolge auf mehrere etablierte Nationalspieler verzichten. Nach Informationen der “Bild” -tijd werd de WM-Teilnehmer Leroy Sané (FC Bayern München), Antonio Rüdiger (Real Madrid) en Niklas Süle (Borussia Dortmund) nicht zum Aufgebot für die eerste Länderspiele des Jahres am 25. Maart in Mainz tegen Peru en Drei Tage später in Köln tegen Belgien gehoord. Den Verzicht auf den 27 Jahre alten Sané noemde auch der TV-Sender Sky.

Der Deutsche Fußball-Bund wird Flicks Aufgebot am Freitagnachmittag veröffentlichen. De Bundestrainer heeft altijd een groot aantal angsten en overtuigingen gehad, beide van de eerste Länderspielen nach dem WM-Debakel in Qatar hebben ook jonge bedrijven getest om wol te testen. “Zum Summer wirds es auch darum gehen, een paar nieuwe Spieler einzuladen en zu sehen, wie sie sich in unserer Gruppe verhalten”, volgens de 58-jaarlijkse gesagt.

Overzicht van Leistungsgründen?

Fest staat klaar, dass der Neuanfang ohne die beide Routiniers Thomas Müller en İlkay Gündoğan stattfinden würde. Voor zowel bleibe aber die Tür zur EM offensief, erläuterte Flick. Auch Torwart en Kapitän Manuel Neuer fehlt nach seinem Beinbruch. Ob Flick aus Leistungsgründen of zu Testzwecken anderser Akteure auf weitere etablierte Kräfte wie Angreifer Sané, der in den vergangenen Wochen mit seiner Larifari-Einstellung für mehr Schlagzeilen sorgte as mit Ball am Fuß, of den bisherigen Abwehrchef Rüdiger verzichtet, dürfte er noch im Tagesverlauf erläutern .

Zoals de meeste Neulinge-leden van Augsburger Stürmer Mergim Berisha of Vitali Janelt van Premier-League-Klub FC Brentford. FCA-coach Enrico Maaßen ziet “weinig bessere Neuner in Deutschland” als Berisha, de U21-Europameister van 2021. Eine Empfehlung des 24-Jährigen: In vier Spielen tegen FC Bayern is er een fünfmal (!) hit, sogar der Münchner Sportchef Hasan Salihamidzic lobbed: “Er ist vor der Kiste sehr gut.” Den “Adler auf der Brust zu tragen”, zei Berisha, “war immer mein Traum”.

Flick hoed Janelt schon langer auf dem Zettelt

Janelt dagen als ballicherer en robuustere Abräumer bij het Überraschungsteam der Premier League. Für das Pressing von Brentford is daar als Sechser unverzichtbar. That’s auch Flick nicht entgangen. Vanaf de 24-jarige im februari 2022 in Londen met de Bundestrainer was er een einen Zufall. Maar der habe Janelt dann “bestätigt”, dat signaalpaden waren gekomen. Seit seinem Wechsel für 600.000 Euro von Bochum auf die Insel 2020 ist der Marktwert of früheren U21-Europameisters um das 26-fache gestigen.

Nach fast oneinhalb Jahren steht Florian Wirtz wieder vor onem Länderspieleinsatz. Der 19-jarigen van Bayer Leverkusen hebben de WM tegen het verleden gewogen. Auch Timo Werner von RB Leipzig kehrt nach seiner kurz vor dem Turnier in Qatar erlittenen Bänderverletzung wieder ins DFB-Aufgebot zurück.