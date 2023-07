Auch Verstappen betroffen? Aston-Martin-Protest sorgt für Wirbel in der Formel 1

Der Formel-1-Rennstall Aston Martin hat gegen die Rennwertung beim Großen Preis von Österreich Protest eingelegt. Um 18.30 Uhr fand in Spielberg eine Anhörung statt.

Nach Angaben der FIA wird in dem Protest behauptet, dass „eine Reihe von Autos nicht wegen Verstößen gegen Artikel 33.3 des Sportreglements bestraft wurden“. Sie dürfen es jederzeit nutzen und dürfen die Strecke nicht ohne triftigen Grund verlassen.“

Über 1200 Fälle werden überprüft

Während des Rennens löschte die Rennleitung nach Angaben der FIA mehr als 100 Rundenzeiten, in denen Fahrer in bestimmten Kurven mit der gesamten Fahrzeugbreite die weißen Streckenmarkierungen überschritten. Gegen 20 Uhr erklärte die FIA, dass die Rennleitung während des Grand Prix damit beauftragt worden sei, „weit über 1200 Fälle zu überprüfen, in denen gemeldet wurde, dass ein Fahrzeug möglicherweise von der Strecke abgekommen sei“. Alle Fälle, die während des Rennens nicht überprüft werden konnten, würden nun gesondert geprüft. Aufgrund dieser Masse könnten sich spätere Strafen stärker auf die Rennwertung auswirken.

Ab dem vierten Verstoß eines Fahrers werden Zeitstrafen verhängt. Betroffen waren am Sonntag Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Mercedes) und der viertplatzierte Ferrari-Pilot Carlos Sainz (Spanien).

Das könnte Sie auch interessieren: Überraschend ehrlicher Funkspruch von Mercedes – Verstappen gewinnt erneut

Die Aston-Martin-Fahrer Fernando Alonso und Lance Stroll überquerten die Ziellinie als Sechster bzw. Zehnter. (dpa)