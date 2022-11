Auch Notrufe wieder erreichbar: Störungen im O2-Netz behoben

Ein Serverfehler beeinträchtigte stundenlang die O2-Netze, viele Menschen können seit dem Nachmittag nicht mehr telefonieren, einige Notrufnummern sind nicht erreichbar. Am späten Abend wird Entwarnung gegeben.

Die massiven Einschränkungen in den Mobilfunk- und Festnetzen von O2 sind weitgehend behoben. Ein Unternehmenssprecher sagte am Abend, die Techniker hätten bis auf wenige Nacharbeiten das Netz stabilisiert und die Verfügbarkeit wiederhergestellt. Die Störung sei „nahezu vollständig behoben“. Die Deutsche Telekom meldete keine Störungen. Ein Vodafone-Sprecher sagte, es gebe nur leichte Einschränkungen bei der LTE-Telefonie im eigenen Netz. Für die Kunden sind diese jedoch kein Problem, da ihre Gespräche dann über das GSM (2G)-Netz gesteuert werden.

Auch mehrere Landesbehörden gaben Entwarnung. Aus Berlin wurde gemeldet, dass es keine bekannten Störungen mehr in die Hauptstadt gebe. Die Feuerwehr in Bremen meldete, die Beeinträchtigungen seien weitgehend behoben, „teilweise behoben“, teilte die Polizei in Hamburg mit. Zuvor hatten die Behörden vor dem Ausfall des Notrufs bei Feuerwehr und Polizei gewarnt. In NRW hielten die Unruhen am Abend zunächst an. Die Notrufnummern seien nie gestört worden, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums.

Handygespräche im O2-Netz waren am Donnerstag für einige Nutzer vorübergehend nicht möglich. Grund war nach Angaben des Unternehmens ein Fehler auf einem Sprachübertragungsserver. Ein Großteil der Telefonate könnte den Angaben zufolge über andere Server übertragen werden. Telefonate mit Apps wie Whatsapp waren über Datenübertragungsserver möglich.

Rund 19.500 Nutzer meldeten am Donnerstagnachmittag auf dem Portal allestoerungen.de Probleme im O2-Netz. Später ging die Zahl der Störungsmeldungen von Handynutzern deutlich zurück. Gleichzeitig berichtete allestoerungen.de auch über angebliche Ausfälle bei Vodafone und Telekom, wenn auch bei weitem nicht so stark wie bei O2. Der Grund dafür mag gewesen sein, dass Vodafone- und Telekom-Kunden jemanden im O2-Netz anriefen und dachten, die fehlende Verbindung liege am eigenen Netz – tatsächlich waren aber die Netzprobleme bei O2 der Grund. „Wir bedauern die daraus resultierenden Unannehmlichkeiten sehr“, sagte der O2-Sprecher.