Bayer Leverkusen – West Ham United 4:0 (3:0)

Bayer Leverkusen feierte am kommenden Wochenende eine fulminante Generalprobe zum Auftakt des Pflichtspiels. Zum Saisonauftakt setzte sich die Werkself gegen Conference-League-Sieger West Ham United mit 4:0 (3:0) durch und feierte mit Jonas Hofmann (8.) und Victor Boniface (38.) gleich zwei Neuzugänge im Sommer. Für den klaren Sieg gegen den Premier-League-Klub sorgten neben einem Eigentor von Nationalspieler Thilo Kehrer (24.) und einem von Robert Andrich verwandelten Foulelfmeter. Am kommenden Samstag spielt Bayer in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Teutonia Ottensen.

Sheffield United 0:3 VfB Stuttgart (0:2)

Eine Woche nach seinem Horror-Debüt, bei dem er innerhalb von 60 Minuten fünf Gegentore kassierte, blieb Bayern-Leihspieler Alexander Nübel dieses Mal gegen Sheffield United ohne Gegentreffer. Der 26-Jährige erlebte das Tor von Serhou Guirassy beim 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Premier-League-Aufsteiger hautnah zwischen den Pfosten. Der Stürmer erzielte alle Tore für die Schwaben (8., 15. und 58.). Kurios: Verteidiger Borna Sosa verpasste wegen fehlender Einreiseunterlagen die Stuttgarter Generalprobe für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten TSG Balingen am kommenden Samstag, teilte der VfB kurz vor Anpfiff mit.

Fulham – TSG Hoffenheim 2:1 (0:0)

Das macht wenig Hoffnung für den Beginn des Pflichtspiels: Die TSG 1899 Hoffenheim verlor ihren letzten Vorbereitungstest bei Fulham mit 1:2 (0:0). Eine Woche vor dem Pokalspiel beim Drittligisten VfB Lübeck muss Trainer Pellegrino Matarazzo beim Fußball-Bundesligisten noch an einigen Dingen feilen – vor allem in der Offensive. Seine Mannschaft vergab in der Anfangsphase mehrere Chancen, dann verflachte die Partie zunächst. In der zweiten Halbzeit brachte Raul Jimenez (52. Minute) die Gastgeber in Führung, Hoffenheims Grischa Prömel glich nur fünf Minuten später aus. Insgesamt waren die Gastgeber nach der Pause die bessere Mannschaft, so dass Calvin Basseys 2:1-Erfolg (73.) verdient war.

RB Leipzig – UD Las Palmas 3:0 (2:0)

Am Tag des rund 90 Millionen Euro teuren Transfers von Josko Gvardiol zu Manchester City gewann der Pokalsieger seine Generalprobe für den Supercup mit 3:0 (2:0) gegen den spanischen Vertreter UD Las Palmas. Herausragende Spielerin bei RB Leipzig war Lois Openda. Der Stürmer, der für 43 Millionen Euro vom RC Lens zum Team von Trainer Marco Rose wechselte, traf gleich in seinem ersten Heimspiel doppelt (24./34. Minute). Auch den dritten Treffer des Tages (56.) steuerte Neuzugang Benjamin Sesko bei. Der Slowene kam vom Schwesterverein Salzburg zu den Sachsen. Die Leipziger bestreiten am 12. August um 20:45 Uhr das Duell mit Meister FC Bayern München (Sa 1 Und Himmel) bei.

Eintracht Frankfurt 0:0 Nottingham Forest

Eintracht Frankfurt musste sich am Ende der Vorbereitung mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Die Hessen und der englische Premier-League-Klub Nottingham Forest boten am Samstag vor 31.000 Zuschauern ein durchaus unterhaltsames Spiel, hatten am Ende aber Pech. Medienberichten zufolge stand der wechselwillige Stürmerstar Randal Kolo Muani in der Frankfurter Startelf und verpasste in der 56. Minute die Chance zur Führung. In der 65. Minute tauschte der neue Eintracht-Trainer Dino Toppmöller alle Feldspieler aus. Kurz darauf trafen Jessic Ngankam und Omar Marmoush den Pfosten. Ein Tor von Nottinghams Scott McKenna wurde wenige Minuten vor Schluss nicht anerkannt. Ihr erstes Pflichtspiel bestreiten die Hessen am 13. August (15:30 Uhr). Himmel) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Lok Leipzig.

Umworben, aber torlos: Randal Kolo Muani. © Quelle: IMAGO/Jan Hübner

Borussia Mönchengladbach – Montpellier HSC 2:2 (2:2)

Borussia Mönchengladbach beendete die Saisonvorbereitung ohne Testspielniederlage. Das 2:2 (2:2) gegen den französischen Erstligisten Montpellier HSC am Samstag war das sechste Freundschaftsspiel des Fußball-Bundesligisten unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane. Durch Tore von Neuzugang Grant-Leon Ranos (20. Minute) und Julian Weigl (34.) verspielte das Seoane-Team jedoch einen Zwei-Tore-Vorsprung und musste noch vor der Pause den Ausgleich kassieren. Das Spiel gegen Montpellier war für Gladbach die Generalprobe vor Beginn des Pflichtspiels am Freitag (18.00 Uhr). Himmel) in der ersten DFB-Pokalrunde beim Oberligisten TuS Bersenbrück.

Union Berlin – Atalanta Bergamo 4:1 (3:1)

Champions-League-Teilnehmer Union Berlin ist auf den Beginn der Pflichtspiele im DFB-Pokal und in der Bundesliga vorbereitet. Das Team von Trainer Urs Fischer besiegte am Samstag den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo mit 4:1 (3:1). Aissa Laidouni (8. Minute), Kevin Behrens (25.) und David Datro Fofana (28./51.) erzielten in der letzten Serie-A-Saison die Tore gegen den Fünftplatzierten. Mario Pasalic traf für die Italiener (33.). Vor 20.065 Besuchern in der Alten Försterei ließ Trainer Fischer mit Mittelfeldspieler Brenden Aaronson und Angreifer Fofana zwei Neuverpflichtungen von Beginn an spielen. Als Ersatzspieler wurden Mittelfeldspieler Alex Kral sowie die Stürmer Benedict Hollerbach und Mikkel Kaufmann eingewechselt. Lucas Tousart fehlte weiterhin wegen einer Oberschenkelverletzung. Ersatzkeeper Alexander Schwolow blieb auf der Bank. Union ist am 13. August (18 Uhr) im DFB-Pokal zu Gast. Himmel) beim Regionalligisten Astoria Walldorf.

SC Freiburg – FC Empoli 2:0 (1:0)

Beim Saisonauftakt im Europa-Park-Stadion besiegte der SC Freiburg den italienischen Erstligisten FC Empoli mit 2:0 (1:0). Nachdem Michael Gregoritsch mit einem zu schwachen Foulelfmeter an Gästetorhüter Elia Caprile scheiterte (18.), erzielte Lucas Höler (33.) die Führung für den SC. Der Stürmer hatte sich nach einem Rückpass der Italiener erfolgreich durchgesetzt und wurde von Caprile so angeschossen, dass der Ball im Tor landete. In der zweiten Halbzeit köpfte Gregoritsch nach einer Ecke zum 2:0 ein (54.). Freiburgs Kapitän Christian Günter, der sich im ersten Vorbereitungsspiel gegen den Grasshoppers Club Zürich den Unterarm gebrochen hatte, feierte in der zweiten Halbzeit sein Comeback. Er war auch dabei, als es einen 45-minütigen Nachschlag gab, der auf Wunsch der Gäste als neues Spiel gewertet wurde. Am 13. August (15:30 Uhr, Himmel) reist der SC in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Oberligisten SV Oberachern.

1. FC Heidenheim – Hellas Verona 3:2 (1:2)

Der 1. FC Heidenheim hat sein Selbstvertrauen kurz vor seiner ersten Bundesliga-Saison gestärkt. Der Aufsteiger von der Ostalb gewann am Samstag mit 3:2 (1:2) gegen den italienischen Erstligisten Hellas Verona. Kapitän Patrick Mainka (11. Minute), Stürmer Marvin Pieringer (49.) und Stürmer Tim Kleindienst (59.) trafen für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt. Die Tore für die Gäste erzielten Milan Djuric (4.) und Cyril Ngonge (25.). Die Heidenheimer starten am 13. August (13.00 Uhr) in ihr Pflichtspiel. Himmel). Dann folgt das Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Oberligisten Rostocker FC.

Mainz 05 – Burnley 3:0 (1:0)

In zwei 60-Minuten-Spielen besiegte Mainz 05 den englischen Verein FC Burnley mit 3:0. Die Tore für die Rheinland-Pfälzer unter Trainer Bo Svensson erzielten Anthony Caci (43.), Dominik Kohr (96.) und Brajan Gruda (114.). Am 12. August (18 Uhr, Himmel) Mainz trifft im DFB-Pokal auf den SV Elversberg, den Zweitliga-Aufsteiger im Saarland.