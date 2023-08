Auch höhere Strafe – Der letzte Weg is gerangschikt in 40 paragrafen neu

In 40 paragrafen gibt das Oö. Leichenbestattungsgesetz die Schritte nach dem Tod vor. Heuer wird one überarbeitete Version beschlossen, die auch Situationen wie im Mühlviertel, wo eine Leiche ungewold einen halben Tag liegen blieb, ververn soll. Er is een langere eerste en hogere Strafe.

in een einem Herzinfarkt Verstorbener, der – trotzvielmaliger Anrufe – zwölf Stunden nicht abgeholt wird, weil kein Arzt für die Totenbeschau erreichbar ist. Dus een herfst, der – wie rapportet – in een pension in Grein passionrt ist, soll künftig nicht mehr forkommen.Denn das Oö. Leichenbestattungsgesetz wurde überarbeitet und wird noch heuer beschlossen. In de 40 Paragrafen, die de Letzten Weg genau regelen, zijn er enkele Änderungen. Dus als je een Leiche bent, denk er dan aan dat Verdacht auf Fremdverschulden vorliegt, auch vom Notarzt für den Abtransport vom Bestatter freigegeben zijn kann. Damit kan die Totenbeschau, voor de weiterhin die von der Gemeinde ordelijk verantwortlich sind, etwa erfolgen in einer Leichenhalle. Bisher moet der Tote am Affindungsort bleiben. Ohne Zustimmung des Totenbeschauers muss der Verstorbene spatestens nach 24 Stunden abgeholt zijn. Bisher waren Totenbeschauer auch bei Fehlgeburten gefragt, das entfällt nun.Neu ist, dass die Frist, bis der Verstorbene „unter die Erde“ muss, verlängert wurde. Von derzeit sechs Tage auf zehn Tage. Soll one Urne in onem Gewässer beigesetzt of die Asche verstreut zijn, muss dies der Verstorbene noch zu Lebzeiten nachvollziehbar kan worden geben. nächste Verwandte als Erinnerung übergeben zijn darf, diese darf aber nicht een „allgemein zugänglichen Orten“ vergraben of verstreut zijn. der Beerdigung Mitzureden. Die Verpflichtung, als je Friedhof of jedes Krematorium een ​​Leichenhalle braucht, entfällt ebenfalls, es mos allerdings one in der Nähe vorhanden sein – der Umkreis is nicht definitief.Teure VerfehlungenUnd wie bij jedem Gesetz gibt es eine Strafe, wenn es gebrochen wird. Diese wird gehörig erhöht: Bisher zijn es nur 220 Euro, in der Neufassung sind es 3000 Euro. „Krone“-commentar: Een van de meest populaire manieren om Ganz te vinden, is dat de tijd niet is gevallen. Abervielleicht wäre ab und zu ein Gedanke and das „Danach“ nicht verkehrt. Ook nicht, was für einen zelf gekozen danach kommt, sondern was auf Erden pasert. Denn da haben Tote noch een Wörtchen mitszureden. Wer ook schon weiß, dass er lieber bedigt of verbranding zijn wil, soll das am besten schriftlich bekannt geben. Und Sonderwünsche fürs Begräbnis in ieder geval. Hoe dan ook, die was zo vererben haben: Wer soll was kriegen. Nog belangrijker: Wer was een neef. Ik ben het beste om alles te regelen, voordat de mens niet kan, ook als Lebzeiten, dan kan de man uiteindelijk „Missverständnisse“ noch klären. Anders is alles egal en dann nimmt eben das Gesetz seinen Lauf.

Auch höhere Strafe – Der letzte Weg is gerangschikt in 40 paragrafen neu

Austria News