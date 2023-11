Auch Heimspiele von Chemnitz und Lok Leipzig gevallen aus

Na vier Regional League Parties in Berlijn en Potsdam worden de eerste wedstrijden in Saksen afgelast. Bij Chemnitzer FC met FC Eilenburg kun je ook spelen in het Plache Stadion in Lok Leipzig met de Berliner AK. Dit waren Auswärtsspiele von RW Erfurt, Chemie Leipzig en vom FSV Zwickau dem Wetter zum Opfer gevallen. Für das Thüringen-Derby Jena vs. ZFC sinds de Aussichten aber gut.

In de Fußball-Regionalliga Nordost is de gevallen mittlerweile für das anstehende Wochenende plantede Spiele aus. De jongeren zijn welkom op de Donnerstag (30.11.2023), de Lok Leipzig kan worden aangekondigd voor de vakantie (1.12.2023) en de Heimspiel gegen den Berliner AK-wegen van de Witterungsverhältnisse in het Bruno-Plache-Stadion niet durchführen.

CFC: Nutzung der Rasenheizung „aus wirtschaftlichen Gründen ausgeschlossen“

Dan is er nog de kwestie dat we de periode vóór de start van Chemnitzer FC op weg naar FC Eilenburg niet verder kunnen. De CFC genoemd in Donnerstagnachmittag, daarom is Rasenheizung nicht im Betrieb sei. Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder zei: „De economische omgeving waarmee we moeten leven is het voordeel van de natuurlijke hulpbronnen van het milieu. De basis van het actief witmaken en het welzijn van de bodem is het voordeel van het milieu en de voordelen van de bodem. omgeving.

Afbeelding: FOTOPUNT/Gabor Krieg

Auch Absagen für Erfurt, Chemie en Zwickau

Bereits am Mittwoch waren die für Samstag (2.12.2023) geplant Gastspiele von Chemie Leipzig bij BFC Dynamo, evenals de FSV Zwickau en SV Babelsberg ebenschoben waren de bereits das Donnerstagspiel zwischen Hertha BSC II en Hansa Rostock II. Het is goed dat de Vereine en het Nordostdeutsche Fußballverband blij zijn. Am Mittwochabend kam noch die für Freitag plantte Begegnung von RW Erfurt bij Viktoria Berlin dazu. Dat is wat die Thüringers eten.

„Mischung van vorst en sneeuwval“

„De informatie over de afgelopen evenementen, met de impact van vorst en sneeuwval tijdens de race op het sportforum is geen goede zaak“, is het belangrijk om de informatie op de website van de BFC te noteren onder de afbeeldingen van de stadions.

Afbeelding: Patrick Skrzipek

De FSV Zwickau heeft op „Facebook“ gepost, de partij in Potsdam heeft Babelsberg „opgeleid van de Witterungsbedingungen en eenner damit verbundenen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt“.

Thüringer derby Jena vs. Meuselwitz: Geschlossene Schneedecke

De ebenfalls für Samstag (2.12.2023) geplant Spiel zischen Carl Zeiss Jena en de ZFC Meuselwitz kunnen worden gewijzigd van aber stattfinden – onder Vorbehalt en Stand Donnerstagvormittag (30.11.2023). De Verein werkt op MDR-Nachfrage, in het Stadion is een geschlossene Schneedecke, die de Spielen möglich mache. Een definitieve Entscheidung, na de Partie stattfindet, heeft nog niet plaatsgevonden. Laut Wetterbericht sinds de Freitag en Samstag weitere Schneefälle angekündigt.

