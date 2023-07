Auf Rhodos lässt er mittlerweile auch große Strände auf den griechischen Inseln Korfu und Euböa errichten. Auf beiden Inseln werden Menschen aus Dorpen gemietet.

Auf Korfu werden Touristen und Bewohner zweier Orte evakuiert und warten auf Santa, Megoula, Porta und Palia Perithia, berichtet Persbureau ANA. Auf Euböa, einer Insel in der Ägäischen See an der Ostküste des griechischen Riesenlandes, liegt eine schöne Aussicht. Es würde ein Feuer im Wind geben.