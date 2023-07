Lübeck. Alle drei bisherigen Spiele des Confima Cups endeten mit einem 2:2-Unentschieden. Sollten sich Reinfeld und der VfB Lübeck II am Donnerstag (19 Uhr) ebenfalls 2:2 trennen, entscheidet die Auslosung über das Weiterkommen. „Unser Wunschergebnis wäre 0:0 oder 1:1, dann wären wir mit zwei Punkten Gruppensieger“, scherzte der 08-Trainer Dennis Jacks in Verbindung. Eutins Trainer belohnte die starken Leistungen seines Nachwuchses Lasse Schwiemann Und Heinrich Lunau mit einem Platz in der Startaufstellung. Beide besetzten die Achterzimmer. „Das haben sie mit ihrem mutigen Auftritt verdient. Das sollte auch der richtige Weg sein, um Erfolge zu belohnen. Dadurch können wir ein Zeichen setzen und die Konkurrenz anheizen. Trotzdem dürfte heute nicht jeder mit sich zufrieden sein“, gab Jaacks zu.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Schrakes Eigentor zur VfB-Führung

Während Eutin 08 durfte einmal laufen, es war für ihn VfB Lübeck II der erste Galopp beim Sommerturnier der FC Dornbreite. Erstmals nach 90 Minuten in der laufenden Sommervorbereitung schied die junge Mannschaft als Trainer aus Dominik Toschka nicht als Verlierer vom Platz. Nach Pleiten gegen Anker Wismar (0:6), Ratzeburg (3:4) und Sasel (0:6) gelang den Rosenstädtern ein 2:2-Sieg. Durch Eutins Eigentor Cedric Schrake Lübeck ging nach 15 Minuten in Führung (16.). Torwart Jonas Kaminsky stürmte raus, bevor Schrake den Ball über seinen Torwart hinweg ins Netz köpfte. Könnte jedoch Tim Roeben-Müller nach Freistoß von Luke Schultz prompt ausgleichen (19.). Nach dem 2:1 für den VfB II durch einen Neuzugang Velson Fazlija (kam vom SV Todesfelde) in der 25. Minute war Halbzeit.

Röben-Müller vergab vom Punkt

In der zweiten Halbzeit führten beide Mannschaften starke Auswechslungen durch. Auf Eutiner Seite nahm Jaacks sieben Wechsel vor. Auf Lübecker Seite nahm Toschka fünf Wechsel vor. Ähnlich wie schon am Dienstag zeigte Eutin 08 im zweiten Durchgang eine Leistungssteigerung und vergab kurz nach Wiederanpfiff die Riesenchance zum Ausgleich, als Tim Röben-Mülller per Elfmeter gegen den VfB-Keeper traf Dominic Krause vergeben (53.). Nur als Eckball ab Tim Student der Kopf von Fatlum Zymberi gefunden, stellte die Anzeigetafel auf 2:2 Endstand (71.).

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Toschka ist mit der Leistungssteigerung zufrieden

Alles in allem war Jaacks zufrieden: „Wir haben jetzt 2:2 gegen zwei Erstligisten gespielt. Wir haben viel ausprobiert und konnten dennoch gute Eindrücke sammeln. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Am Sonntag wollen wir mit einer stabileren Variante in das entscheidende Spiel gehen.“ Auch Toschka, der erstmals mit einer Viererkette testete, freute sich über positive Ansätze nach den letzten drei Pleiten: „Wir haben uns ein paar Chancen herausgespielt und kaum etwas zugelassen aus dem Spiel heraus. Alles in allem war es eine ordentliche Leistung und deutlich besser als in den letzten Spielen.“

VfB Lübeck II: Krause – Sauter (46. Melo), Becker, Tümer (46. Kofler), Krück – Dodoo (46. Porsche), Fichtner (46. Westphal), Adou, Galtsew – Fazlija, Demir (46. Quistorff).

Eutin 08: Kaminski – Schüler, Drews (46. Zymberi), Zittlau, Schrake (46. Jakubenko) – Schultz (46. Petersen), Lunau (46. Kunert), Schwiemann (46. Kuszak) – Röben-Müller (62. Paulauskas), Dippert (46. Angel), Golovcanski (46. Lepin).

LN