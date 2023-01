Auch Bodenfrost hilft nicht: Dauerfeuer im Donbass verhindert Winteroffensive

Das Schlachtfeld in der Ostukraine hat sich verändert. Weniger Schlamm, mehr gefrorene Böden. Theoretisch sind das gute Voraussetzungen für eine Winteroffensive. Aber das wird wohl nie wieder passieren, denn Ukrainer und Russen zermürben sich gegenseitig.

Mitte Januar sanken die Temperaturen im Donbass auf bis zu minus 20 Grad. Auch tagsüber zeigten die Thermometer in dieser Zeit maximal minus 5 Grad. Die Bedingungen machen das ohnehin feindselige Leben an der Kriegsfront noch feindseliger. Sie eröffnen aber auch neue Möglichkeiten für größere Truppenbewegungen und Winteroffensiven: Schweres Kriegsgerät kann sich auf dem harten, gefrorenen Boden viel besser und schneller fortbewegen als im herbstlichen Matsch.

Und konstante Plus-Geraden sind in der Ostukraine in den kommenden Wochen nicht zu erwarten. „Das heißt, nachts gibt es sowieso immer Frost. Tagsüber ist es immer unter Null Grad. Insofern bleibt der Boden gefroren“, prognostiziert ntv-Meteorologe Björn Alexander im Podcast „Neu gelernt“.

Trotzdem sind größere Offensivoperationen in der Ostukraine in den verbleibenden Wintermonaten unwahrscheinlich. Denn die Soldaten auf beiden Seiten gehen jetzt auf dem Zahnfleisch. Seit Monaten liefern sie sich vor allem im Donbass einen blutigen Zermürbungskampf ohne größere Verschiebungen an der Front.

Im Donbass werden Reserven verschlungen

Die Russen haben kürzlich die kleine Stadt Soledar eingenommen und versuchen immer noch, auch das größere Bakhmut zu erobern. Eine größere Offensive sei derzeit nicht zu erwarten, analysiert Sicherheitsexperte Nico Lange von ntv. „Russland hat jetzt fünf Monate gebraucht, um eine kleine Stadt mit 10.000 Einwohnern zu erobern. Wir dürfen keine so mythologische Bedrohung schaffen, dass Russland einige riesige Streitkräfte zurückgehalten hätte, um weiter zu eskalieren.“

Lange bescheinigt den Russen im Donbass „große Schwierigkeiten“. Umso wichtiger sei es, „die Ukraine zu unterstützen, damit sie diesen Krieg beenden kann, bevor sich Russland neu formiert“.

Für die Ukraine scheinen jedoch nur kleinere Offensiven möglich. Kiews Armee versucht derzeit, die Kontrolle über die von Russland gehaltenen Frontstädte Svatove und Kreminna in der Region Luhansk zurückzugewinnen. Das könnte der Ukraine helfen, eine wichtige russische Logistikroute abzuschneiden. Aber für mehr reicht es im Moment nicht. Dafür frisst der Zermürbungskampf im Donbass einfach zu viele Reserven auf.

Am blutigsten ist der Krieg in Bachmut

Allein an der Soledar-Bachmut-Front starben mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrere tausend Soldaten beider Nationen. Vor allem auf russischer Seite sollen hohe Verluste Teil der Kriegsstrategie sein: Die für Russland kämpfenden Wagner-Söldner sollen Tausende Kämpfer opfern, um die Ukraine zu überwältigen. Für die Ukrainer gehe es darum, dass Russland bei seinen Angriffen möglichst viele Soldaten und möglichst viel Material verbrenne, erklärt Oberst Markus Reisner vom Österreichischen Bundesheer auf ntv. „Zu Wagners Rekrutierung gehören auch Häftlinge. Das ist Kanonenfutter. Das klingt sehr unmenschlich, und das ist es auch.“

Nirgendwo sonst ist der Ukrainekrieg so blutig wie bei Bachmut. Doch im Abnutzungskampf verlangt jeder noch so kleine Erfolg einen hohen Preis. Selbst Dennis Puschilin, Chef der selbsternannten, von Russland völkerrechtswidrig annektierten Volksrepublik Donezk, musste zugeben: Bei der Einnahme von Soledar wurden Tausende Soldaten für eine vergleichsweise kleine Stadt verschwendet.

Das schränkt die Offensivoptionen ein. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Boden gefroren ist oder nicht. „Der menschliche Faktor ist viel wichtiger als die Fahrzeuge, die man im Winter bewegen kann“, erklärte Ed Arnold kürzlich gegenüber Bloomberg. Je eisiger das Wetter, desto mehr könnten Moral, Mobilität und Logistik auf der Strecke bleiben, sagte der ehemalige britische Offizier.

Und die Wetterbedingungen in der Ostukraine seien nicht mit denen in Deutschland zu vergleichen, macht ntv-Meteorologe Björn Alexander deutlich. „In diesem Winter gab es viele extreme Kältephasen, sogar mit zweistelligen Minusgraden, besonders nachts. Die Bedingungen und Temperaturen sind härter als in Mitteleuropa oder in Deutschland.“

Bei Minusgraden sind Verteidiger im Vorteil

Sehr niedrige Temperaturen erleichtern nur theoretisch offensive Operationen. In Wahrheit haben Verteidiger einen Vorteil, sagt Ed Arnold. Wenn Sie in der Defensive sind, ist es einfacher, Lebensmittel einzukaufen, weil Sie sich nicht oder nur sehr wenig bewegen. Bei einer vorrückenden Truppe ist das anders. Offensivsoldaten müssten ständig an wechselnden Orten versorgt werden, was die Logistik erschwert.

Vor dem Frühjahr ist keine größere Offensive zu erwarten. Bis dahin werden sich Ukrainer und Russen auch bei eisigen Temperaturen weiter an der Hunderte Kilometer langen Donbass-Front abrackern. „Die Vorhersagen des amerikanischen Wetterdienstes sagen einen viel zu milden Februar voraus, aber auch mit richtig eisigen Phasen“, berichtet Alexander in „Wieder was Lern“. Das europäische Wettermodell hingegen zeigt bereits im Februar Permafrost mit teils heftigen Schneefällen. „Es stehen noch sehr eisige Wochen bevor.“

Keine Seite kann derzeit ohnehin größere Offensiven starten. Die Ukrainer hoffen, mit den westlichen Kampfpanzern neue Durchschlagskraft gewinnen zu können. Laut Militärstrategen spielen die Russen auf Zeit, um im Frühjahr neue Soldaten mobilisieren und einen größeren Angriff starten zu können.