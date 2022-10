Aubrey Plaza scherzt im „Haunted“ White Lotus Hotel Streiche

Es gibt viel mehr als verärgerte Hotelgäste, die durch die Hallen des White Lotus streifen.

Vor der Premiere der zweiten Staffel Aubrey Plaza erklärte, warum so vielen Mitgliedern der Besetzung der Serie während der Dreharbeiten ein Streich gespielt wurde.

„Es wurde heimgesucht, okay?“ Plaza, die die neu wohlhabende verheiratete Frau Harper Spiller spielt, sagte E! Nachrichten‘ Erin Lim Rhodes ausschließlich bei Der Weiße Lotos‚ roter Teppich. „Das Kloster wurde heimgesucht. Das Hotel wurde heimgesucht. Es waren die Geister. Die Geister vergangener Weihnachten oder was auch immer.“

Und während Plaza sich nicht dazu bereit erklärte, die Streiche zu spielen, bemerkte sie, dass einige ihrer Cast-Kollegen versuchten, sich zu rächen – obwohl es ihnen nicht gelang. Immerhin, wie sie prahlte: „Die Leute können mir keinen Streich spielen.“

Also, wie haben all diese Spielereien begonnen? Plaza ließ die Geschichte in der Folge von vom 18. August entgleiten Jimmy Kimmel Livedie beschrieb, wie ein Trick bei einem ihrer Co-Stars dazu führte, dass das Hotelpersonal ihre Bewegungen über Überwachungskameras verfolgte.