Attendorn: Jetzt wird klar, wie Mutter ihre Tochter sieben Jahre einsperren konnte

Michael Färber sieht fassungslos aus. „Das geht über alles Vorstellbare hinaus“, sagte der Leiter des Jugendamtes des Kreises Olpe im Gespräch mit FOCUS online. Am Montag eilt der Gemeinderat von einem Gespräch ins nächste. Dyer sollte erklären, was schwer zu erklären ist. Seit 2015 hält eine Mutter ihre kleine Tochter wie eine Gefangene in der elterlichen Wohnung in Attendorn im Sauerland fest, und die Behörden haben es jahrelang nicht bemerkt. Offiziell hatte sich die Frau mit ihrem Kind abgemeldet und war zu Verwandten in Kalabrien gezogen. Die Familie stammt aus Süditalien. Tatsächlich versteckte sich die Mutter jedoch mit ihrer Tochter in der Wohnung der Großeltern und ging nicht vor die Tür.

Am 23. September erwirkte das Jugendamt eine Wohnungsdurchsuchung mittels Gefährdungsanzeige. Als sich die Polizei Zugang zu den Räumen verschaffte, kam ihnen das achtjährige Mädchen entgegen. Es schien den Umständen entsprechend gut zu gehen, lediglich die Bewegungsabläufe, etwa beim Treppensteigen, wirkten eingeschränkt.

Attendorn: Behörden fanden Mädchen nicht – trotz anonymer Hinweise

Damit endete ein siebenjähriges Martyrium, das nun von der Justiz und dem zuständigen Jugendamt bearbeitet wird. Behördenchef Färber will „alle Vorgänge prüfen, um zu klären, warum wir nicht früher gehandelt haben“. Denn eines scheint klar zu sein: Bereits 2020 gab es zwei anonyme Hinweise, dass sich Mutter und Tochter noch im Haus der Großeltern aufhielten. Aktiv wurde laut Färber auch der Kreisdienst seiner Behörde.

Bei einem Hausbesuch behauptete die Großmutter des Mädchens, dass sich ihre Tochter und ihre Enkelin an der besagten Adresse in Italien aufhielten. Die Jugendamtsmitarbeiter wurden zwar nicht hereingerufen, aber ein Blick von der Haustür in den Flur ließ weder Spielsachen noch das Mädchen erkennen. Auch Nachbarn wurden befragt, Kindergärten in der Nähe überprüft, sogar die Krankenkasse erkundigte sich – alles erfolglos.

Im folgenden Jahr meldete eine anonyme Person erneut, dass Mutter und Kind im Haus der Großeltern lebten. Diesmal setzte sich der Bezirksdienst mit der Polizei zusammen, um den Fall zu besprechen. Laut Abteilungsleiterin Färber war eine Durchsuchung der Wohnung der Großeltern vorgeschlagen worden. Doch die Polizei winkte mit dem Hinweis ab, dass die Beweise für eine gerichtliche Entscheidung nicht ausreichen würden.

Gegen Mutter und Großmutter wird ermittelt

Der Durchbruch kam erst im Juni 2022. Ein Verwandter auf mütterlicher Seite der Familie meldete sich bei der Polizei. Er gab an, dass er und seine Frau kürzlich Verwandte in Italien besucht hätten. Aber es gab kein Lebenszeichen von Mutter und Tochter. Die Verwandten sagten jedoch, dass keiner von ihnen jemals dort gelebt habe. Außerdem war die Mutter des Mädchens im Haus der Großeltern in Attendorn telefonisch erreichbar.

Das Jugendamt wollte nun auf Nummer sicher gehen. Über das Bundesamt für Justiz wurde umgehend ein Rechtshilfeersuchen an die italienischen Behörden gerichtet, um herauszufinden, ob die gesuchte Person tatsächlich in Kalabrien lebte. Am 12. September ging die Nachricht ein, dass es sich um eine gefälschte Adresse handelte. Die Suche fand elf Tage später statt.

Das Mädchen wurde sofort in eine Pflegefamilie gegeben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Mutter und Großeltern wegen Freiheitsberaubung und Misshandlung von Schutzberechtigten. Es gebe derzeit keine Hinweise auf körperliche Misshandlung oder Unterernährung des Mädchens, sagte Generalstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss. „Allerdings bleiben weitere Untersuchungen abzuwarten und es stellt sich auch die Frage nach den psychischen Folgen einer jahrelangen Abschottung von der Außenwelt.“