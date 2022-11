ATP Finals: Rafael Nadal verliert in seinem Auftaktmatch gegen Taylor Fritz | „Ich brauche mehr Spiele, um auf diesem Niveau zu spielen“ | Tennis-News

Rafael Nadals Chancen, das Jahr als Nummer 1 der Welt zu beenden, erlitten einen schweren Schlag mit einer Niederlage in zwei Sätzen gegen Debütant Taylor Fritz in seinem Eröffnungsspiel bei den ATP Finals in Turin.

Nadal begann das Event mit 1.000 Punkten Rückstand auf seinen spanischen Landsmann Carlos Alcaraz, der das Turnier verletzungsbedingt verpasst, aber jetzt den Titel gewinnen muss, um ihn zu überholen.

Sein unmittelbares Ziel wird es sein, sein Niveau in seinem zweiten Gruppenspiel gegen Felix Auger-Aliassime nach einer fehlerbehafteten Leistung bei einer 7: 6 (7: 3) 6: 1-Niederlage gegen den Amerikaner Fritz zu verbessern.

Bild:

Nadal retourniert den Ball zu Fritz





Der erste Satz war von hoher Qualität, aber Nadal, der letzte Woche auch sein Eröffnungsmatch beim Paris Masters verlor und seit der dritten Runde der US Open vor mehr als zwei Monaten keinen Sieg mehr gekostet hat, verblasste im zweiten stark.

Es war jedoch eine gute Leistung von Fritz, da der 25-Jährige seinen zweiten Saisonsieg über Nadal errang, nachdem er ihn im Frühjahr auch im Finale in Indian Wells besiegt hatte.

Nadal, der Zeit zu Hause mit seinem neugeborenen Sohn verbracht hat, sagte: „Ich glaube nicht, dass ich im ersten Satz in die richtigen Positionen gekommen bin. Ich denke, dass mein Aufschlag gut funktioniert hat, dann hat er den Ball getroffen sehr stark.

„Ich brauche mehr Spiele, um auf diesem Niveau zu spielen, auch wenn ich gut trainiere, viel besser als ich kämpfe, ohne Zweifel. Das ist normal.

„Es ist nicht das ideale Turnier und wahrscheinlich kein Teil der Saison, nach ein paar Monaten zurückzukommen, ohne auf der Tour zu sein, weil man keine Zeit hat, Selbstvertrauen aufzubauen.

„In diesem Turnier habe ich noch eine Chance. Aber ich bin natürlich nicht glücklich über den Anfang. Dieses erste Spiel war sehr wichtig für mich.“

Als nächstes trifft er auf den drittplatzierten Casper Ruud, der sein bestes Match seit seiner Niederlage im zweiten Grand-Slam-Finale des Jahres in New York spielte und Auger-Aliassime mit 7: 6 (7: 4) und 6: 4 besiegte.

Der Kanadier Auger-Aliassime verdiente sich seinen ersten Besuch beim Saisonabschluss-Event dank einer Serie von 16 Siegen in Folge und drei aufeinanderfolgenden ATP-Tour-Titeln im Oktober und Anfang November.

Aber in einem Wettbewerb, der weitgehend vom Aufschlag dominiert wurde, konnte er nicht die gleiche Form finden, und ein einziges Break im siebten Spiel des zweiten Satzes reichte für Ruud aus.

Drei britische Spieler treten im Doppel an und zwei waren am Sonntag siegreich.

Lloyd Glasspool und der Finne Harri Heliovaara feierten ein hervorragendes Debüt und besiegten die French Open-Champions Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer mit 7: 5, 7: 6 (7: 3).

Die US-Open-Sieger Joe Salisbury und der Amerikaner Rajeev Ram verpassten im zweiten Satz gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos zwei Matchbälle, gewannen aber nach einem spannenden entscheidenden Tiebreak mit 6: 3, 6: 7 (8: 10) (10 -8).

Neal Skupski und der Niederländer Wesley Koolhof, die Topgesetzten, beginnen ihre Kampagne am Montagnachmittag gegen die Australian-Open-Champions Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis.

Ebenfalls am Montag spielt Novak Djokovic am Abend gegen Stefanos Tsitsipas, der ebenfalls eine Chance hat, Alcaraz zu überholen, während sich das russische Duo Daniil Medvedev und Andrey Rublev gegenübersteht.