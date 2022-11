ATP-Finale: Novak Djokovic „kämpfte körperlich“ beim zermürbenden Sieg über Daniil Medvedev in Turin | Tennis-News

Novak Djokovic erzielte in der Round-Robin-Phase des ATP-Finals drei von drei Siegen, als er in Turin um einen hart erkämpften Sieg über Daniil Medvedev kämpfte.

Djokovic war bereits sicher, die Gruppe anzuführen und am Samstag im Halbfinale gegen Taylor Fritz zu spielen, aber er grub tief, um eine Niederlage zu vermeiden, und erzielte einen 6-3, 6-7 (5), 7-6 (2)-Sieg in einem überlangen Match drei Stunden.

Der 35-Jährige hatte im späten zweiten Satz und im dritten Satz eindeutig körperliche Probleme, und Medvedev servierte im entscheidenden Satz mit 5: 4 für das Match, aber Djokovic fand einen Weg zurück.

Djokovic hat in der Gruppenphase bereits Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev geschlagen





„Es ist eine große Erleichterung“, sagte Djokovic, der den sechsten Titel bei der Meisterschaft am Ende der Saison jagte, um den Rekord von Roger Federer zu erreichen. „Daniil und ich hatten in der Vergangenheit einige Kämpfe und ich wusste, dass es heute sein letztes Match der Saison sein wird und er die Saison definitiv nicht mit einer Niederlage beenden möchte.

„Ich habe gut angefangen, hatte Chancen im zweiten Satz, hatte Breakpoints, aber er hat in diesen entscheidenden Punkten sehr gut gespielt. Er hat sehr schnell gespielt. Ich habe mich im dritten körperlich nicht gut gefühlt, hatte viel zu kämpfen. Es ist ein Kampf und es ist ein Kampf.

„In der Lage zu sein, den letzten Tropfen Energie zu finden, um zurückzukommen … bei 4-5 (im dritten Satz) gelang es mir, seinen Aufschlag zu lesen und gut zu antizipieren und mich in eine gute Position zu bringen.“

Medwedew – der 2020 den Titel gewann und letztes Jahr erneut das Finale erreichte – verlässt Turin, nachdem er jedes seiner drei Gruppenspiele im entscheidenden Tiebreak verloren hat, während Djokovic zugab, dass der Wettbewerb ihm viel abverlangt hat.

Daniil Medvedev beendet die grüne Gruppe nach einer dritten Niederlage in Folge auf dem letzten Platz





„Nun, es war nur Müdigkeit von einem zermürbenden Kampf. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich meine, es gab keine Krankheit“, sagte Djokovic gegenüber Reportern. „Jeder hat einen dieser Tage, an denen er körperlich mehr zu kämpfen hat. Für mich war das heute.

„Natürlich mag es der Gegner, dich im Stich zu lassen, und er versucht, in den Ballwechseln zu dominieren, er versucht, die Oberhand über das Spiel zu gewinnen, was heute so eine Situation war.“

Der Grieche Stefanos Tsitsipas trifft später am Freitag auf den Russen Rublev, der Sieger trifft im Halbfinale auf den Norweger Casper Ruud.

Im Doppel hielten der Brite Neal Skupski und der Niederländer Wesley Koolhof ihre Hoffnungen auf das Halbfinale mit einem Sieg über Ivan Dodig und Austin Krajicek aufrecht, aber sie brauchen Nikola Mektic und Mate Pavic, um Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis zu schlagen, um die letzten vier zu erreichen.