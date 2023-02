Inmitten massor Spannungen setzt Kremlchef Poetin liet grote atomaren Abrüstungsvertrages mit den USA aus. Dat is “onaangenaam en onbetrouwbaar”, heißt es aus Washington.

Washington zal nach Russlands Ausetzung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertragingen mit den USA den Verpflichtungen daraus weiter nachkommen. “Nichten sich in Bezug auf die Verpflichtungen, die wir zu erfüllen haben”, vertelde Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Mittwoch. Russlands Schritt sei “unglücklich und unverantwortlich”.

Die US-Regierung sei der Ansicht, dass een verantwortungsbewusste Atommacht met andere Ländern auf der Welt zusterammenarbeiten müsse. Man nehme die Verpflightungen im Rahmen des “New-Start”-Vertrags Ernst, betonte sie.

Inmitten massor Spannungen mit them Westen hatte Kremlchef Wladimir Poetin am Dienstag erklärt, den “New-Start”-Vertrag über gegenseitige atomare Rüstungskontrolle and the Begrenzung nuklearer Sprengköpfe auszusetzen. Dem Außenministerium zufolge zal sich Russland weiter and die vereinbarte Oberbergrenze für Atomwaffen stoppen. Die Pentagon-Sprecherin macht of deutlich, dass Washington und Moskau over het algemeen andere kommunizierten. “Es is nicht so, dass wir the Kommunikation abgestellt hätten. Wir begrüßen the Kommunikation mit Russland.”

dpa