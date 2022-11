Atomkraftwerke – Deutsche Wissenschaftler fordern längere Laufzeiten

Die letzten drei noch am Netz befindlichen deutschen Kernkraftwerke sollen nicht wie ursprünglich geplant zum Jahreswechsel abgeschaltet werden. (Picture Alliance / dpa / Sina Schuldt)

Der Ofen müsse so lange wie nötig weiter betrieben werden, sagte der Initiator und Professor für Energiespeicherung an der Universität Stuttgart, Thess, der „Bild“-Zeitung. Die hohen CO2-Emissionen sind ein Problem und Atomkraft in Kombination mit Sonne und Wind der richtige Weg in die Zukunft. Bei den gigantischen Aufgaben Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz hilft ein Weiterbetrieb von nur wenigen Monaten nicht weiter.

Am Nachmittag diskutierte der Bundestag erstmals über das Thema. Die letzten drei noch am Netz befindlichen deutschen Kernkraftwerke sollen nicht wie ursprünglich geplant zum Jahreswechsel abgeschaltet werden. Nach aktueller Planung gehen sie in einen sogenannten Reckbetrieb, um mit den vorhandenen Brennelementen über den Winter bis Mitte April Strom liefern zu können.

