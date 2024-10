Startpagina Wirtschaft

van: Joachim Wille

De GAU-Reaktor Harrisburg zal het netwerk gebruiken en ervoor zorgen dat Kasachstan een AKW gaat bouwen. Maar sindsdien is er sprake van een echte Renaissance van atoomkracht.

„Harrisburg is het ultieme!“ Dit is het motto van de slogan, met de Atomgegnerinnen und -gegner 1979 nach dem ersten Beinahe-Super-GAU der Geschichte in a Leistungsreaktor mobil energieen. In Blok 2 van de AKW nabij de kleine steden aan de oostkust van de VS werd het „Three Miles Island“ (TMI) geboren met dezelfde kernsmelt, die de binnenkern van de reactoren versterkte. Radioactieve gassen zijn gerelateerd aan de lucht en de contacten van het water in de Susquehanna-stroom, wat angst voor een megacatastrofe veroorzaakt. Er wordt verwacht dat ruim 200.000 mensen worden geëvacueerd. Met de toevoeging van een deel van het anker, Block TMI-1, werden echter soll wieder en Netz ingenomen.

Microsoft zal AKW activeren na de GAU

Harrisburg als signaal voor een Renaissance van Atomcraft? De Software-Konzern Microsoft zal zowel Fast-GAU als de Reaktor kunnen gebruiken voor hun eigen Rechenzentren-gebruik. Er is een geschiedenis van twintig jaar verstreken sinds de aanleg van de verbinding, de constellatie, tot stand is gekomen. Deze informatie zal het blok over de jaren en tot 2028 opbrengen voor 1,6 miljard dollar.

TMI-1 is nu beschikbaar in 2019, en zal dan in de toekomst verschijnen. Constellatiechef Joseph Dominguez zei: “De Symbolik is enorm. De oorlog om de grootste mislukkingen van de industrie. Jetzt kan de Ort der Wiedergeburt zijn.”

Ondanks dat de Software-Multi van Microsoft de sogar „CO₂-negativiteit“ zal zijn, zal er een nieuwe technologie komen, die kan worden afgeschreven. Als de Amazon cloudondersteuning heeft in de Amerikaans-Federale Staat Pennsylvania en een Rechenzentrum, zal deze ook worden gebruikt met de AKW. Software- en hardwarehersteller Oracle gaat drie Mini-Reaktoren (Small Modular Reactors, SMR) bouwen. En Sam Altman, chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, die geld investeert in een start-up, is verantwoordelijk voor de SMR-implementatie.

Nucleaire Renaissance in de VS: Atomkraft wieder im Trend

Dit geldt in de VS, ongeacht het feit dat er over de nucleaire ‘Renaissance’ werd gesproken, en dat is niet het geval. Hier beleef je schoonheid op de Strommarkt, terwijl het daglicht na jaren met het grootste succes komt. Een Flut nieuwe onderzoek op de booms van slimme intelligentie, Cloud-Services en de productie van Krypto-Währungen, en de elektrische elektriciteitsproductie van productieproductie in de industrie laat de Atomkraft voor Vale Managerinnen en Manager in nieuwe licht-erscheinen.

De chemische multi-use technologie krijgt dus een productiecapaciteit in Texas met de energie uit een mini-AKW van de X-Energy van de reparateurs, die in 2030 voltooid zal zijn. De grote US-Stahlhersteller Nucor zal de productiesom van grote hoeveelheden van CO₂-vrije energie, zal niet alleen resulteren in een efficiënte energieproductie. Signaalchef Leon Topalian zei: “Wind en zonneschijn zijn er niet in Nederland.” Nucor investeert in Mini-AKW en een nieuwe start-up, die sinds 2028 de toekomst van Helion zal zijn en een functionele oplossing zal bieden.

Ook in Europa is het in de andere regio’s van het land Ankündigungen für new AKW

Maar ondanks het feit dat de VS altijd belangrijker zijn dan het land, is de atoommacht een duwtje in de rug, zal het mondiale kapitaal door de jaren heen blijven bestaan ​​en zal de toekomst en de toekomst eeuwig duren. Frankrijk wil een nieuwe serie AKW bouwen; auch Zweden plant nieuwe reactoren. In Europa zijn er veel meer aspiranten, zowel in België als in Nederland, die ook in Zwitserland aan bod zullen komen. Neubaupläne ligt ook in Bulgarije, Polen en Roemenië. Bangladesh zal AKW in 2025 in actie zien, en zal blij zijn in Kasachstan, dat blij zal zijn met de energie in zijn Nucleargeschäft. In een referendum op de Sonntag (6 oktober) was er een impuls van 71,2 procent voor de bouw van één reactor.

Het US-Kraftwerk Three Mile Island na de Reaktorunfall op 28 maart 1979. © IMAGO/Pond5 Images

Die Frage ist allerdings, die realistisch gezien het Renaissance-vliegtuig heeft gevonden. AKW Newborns zouden op geliberaliseerde markten moeten kunnen concurreren met alternatieve opties, die kapitaalintensiever zouden kunnen zijn omdat ze sneller gebouwd zouden kunnen worden – voor al die nieuwe. Het erfgoed met nieuwe reactoren in Frankrijk, Finland en Groot-Brittannië zegt dat ze de bouw en kostenbesparingen waard zijn, ook al stonden ze na vijftien jaar bouwen allebei het langst in de VS. De reactoren van de AKW Vogtle in de federale staat Georgia kosten 30 miljard dollar, afhankelijk van wie ze heeft geplant. In Groot-Brittannië wordt eerst over de bouw van de nieuwe Doppel-Reaktors in Hinkley Point beslist, na de regulering van de betreiber wordt een Einspeisevergütung gegarandeerd, die boven het marktniveau ligt, en daarmee een inflatiesausje.

China en Rusland zijn de leiders van Atom Kraft

De absoluut dominerende Rolle speelt zowel AKW Neubauten in China als Rusland. Ook in de energiesector is de staat sterk. Dit is de nieuwste versie van het “World Nuclear Industry Status Report” van het afgelopen jaar sinds 35 jaar bouwen, sinds 22 in China en 13 in Rusland in verschillende staten. Der Hauptautor des Reports, Mycle Schneider, concrete alles: Selbst in China sei der Atomzubau in Vergleich zum Ausbau andere energieën marginaal. Zodat het land in 2023 een nieuwe atoomreactor met een gigawatt (GW) vermogen op het net heeft, met meer dan 200 GW zonne-energie. De erneuerbaren Energien (ohne Wasserkraft) erzeugten dort inzwischen vier keer zo viel Strom die Kernkraft stierf.

Het rapport werd gepubliceerd in 2024, met 408 reactoren in Betrieb, meer dan 30 jaar geleden, sinds 2002. De installatie van alle reactoren in het verleden is sinds 2006 zeer klein geweest. In 2023 was de nieuwe AKW operationeel, overgenomen van Netz, in China. In Slowakije, Zuid-Korea, de VS en Weißrussland werden während fünf Reaktoren geannuleerd.

Zonne-energie en elektriciteit uit windenergie zijn zeer sterk – AKW zou niet vaker ingezet kunnen worden

Der Bericht zegt, wie is de Entwicklung der Energieformen. Zodat de geïnstalleerde installatie van een zonne-energie snel voltooid is, zal het plezier van deze jaren blijven bestaan ​​tijdens de stagnatie van kerncentrales; Houd er rekening mee dat we zeer goed geïnformeerd zijn over het feit dat fotovoltaïsche zonne-energie in de huidige tijd niet continu geliefd is.

Het rapport is herzien, wat ervoor zorgt dat de energie-efficiëntie van de kernenergie wordt verlaagd, wat de kosten voor de economische ontwikkeling met zich meebrengt. Batteriespeicher zum Beispiel hebben hun eigen sterke capaciteiten, en ze zijn beter bekend, wat betekent dat ze groen zijn voor Beispiel in China, bedarfsrecht bereits 2025 beter geliefden zouden kunnen zijn als nieuwe Kohle – en Atomkraftwerke. “Deze juridische kosten… zouden de komende jaren kunnen worden gezien als een afzonderlijke factor voor verandering in het energiebeleid”, schreven Schneider en de co-auteurs. De toekomst van het International Energy Agency (IEA) zal ervoor zorgen dat Solar-plus-Speicher in 2030 in alle marktsegmenten van start gaat.

Reaktie van atomaire kraftwerk in de VS zou zo kunnen zijn

Schneider bekijkt het plan, de AKW Harrisburg werkt eraan en schrijft voor een atomaire renaissance. “Een machine die in de jaren zestig werd ontwikkeld en die niet genegeerd kon worden, is het resultaat van de verwaarloosde situatie van de atoomindustrie, die alle nieuwe technische ontwikkelingen overwint”, zei een van hen. FR. De duurzaamheid van de Amerikaanse atoombom ligt binnen 43 jaar, en er zijn geen toekomstige bedreigingen van belang.

In de tussentijd hoef je je nergens zorgen over te maken, maar in Harrisburg ben je gelukkig. Deze technische overwegingen zijn enorm en ook kosteneffectief, wat betekent dat de Atom-Aufsichtsbehörde noch ein Wörtchen mitzureden. “Het is dus belangrijk dat Microsoft-Entrance voor de Harrisburg-Strom net zo eordnen als Kniefall voor de andere atomen Planen ihres Gründers Bill Gates”, aldus Schneider. De Milliardär Gates is de Atomkraft-Fan en Finanzier van Terrapower, een bedrijf dat Mini-AKW wil bouwen.