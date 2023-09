„Das Thema Atomkraft ist in Deutschland ein totes Thema“, sagte er am Samstag in einem Interview mit dem Deutschlandfunk.

Der Kanzler (SPD) widersprach auch der Auffassung, dass die Nutzung der Kernenergie weiterhin ein umstrittenes Thema innerhalb der Drei-Parteien-Regierung aus seiner Partei, den Freien Demokraten und den Grünen sei.

„Die Atomkraft ist vorbei. Sie wird in Deutschland nicht mehr genutzt. Der Ausstieg ist gesetzlich verankert“, betonte er.

Die FDP zeigte sich am Wochenende jedoch unbeeindruckt von der Absage der Kanzlerin. Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, sagte: „Deutschland sollte die weiteren Optionen nicht unnötig einschränken. Eine vorausschauende Politik sollte auf die Knappheit mit einer Ausweitung des Angebots reagieren. Daran sollte die gesamte Regierung arbeiten, anstatt die Knappheit mit Subventionen zu bewältigen.“ „

Am Freitag verabschiedete die FDP-Fraktion einen Beschluss, der einen Stopp des Rückbaus der verbleibenden Atomkraftwerke fordert. Damit sollte die Tür für eine Rückkehr zur Kernenergie offen gehalten werden. Die CDU als größte Oppositionspartei geht sogar noch weiter.

CDU-Chef Friedrich Merz kündigte kürzlich an, er werde im Falle seines Amtsantritts „die stillgelegten Atomkraftwerke umgehend wieder in Betrieb nehmen“.

Doch anders als die FDP hält Scholz einen Erhalt der stillgelegten Kraftwerke nicht für praktikabel. „Tatsache ist, dass mit dem Ende der Atomkraft auch der Rückbau begann und sich alles, was man über die Atomkraft in Deutschland sagen kann, immer um den Bau oder Quasi-Neubau von Kraftwerken drehte“, sagte er.

Der Bau neuer Kernkraftwerke in Deutschland würde 15 Jahre dauern und Kosten verursachen €15 bis €Jeweils 20 Milliarden.

Der Ausstieg aus der Kernenergie beruhte auf einer Entscheidung aus der Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Ursprünglich sollte die Fertigstellung bis Ende 2022 erfolgen.

Aufgrund der Energieknappheit infolge der Kürzung der russischen Gaslieferungen nach Deutschland wurde die Frist nach langwierigen Auseinandersetzungen zwischen Grünen und FDP und einem Ultimatum der Kanzlerin bis zum 15. April dieses Jahres verlängert. Damit endete offiziell das Zeitalter der Kernenergie in Deutschland.

Die FDP hatte ihren Vorschlag letzte Woche vor dem Hintergrund anhaltend hoher Stromkosten vorgelegt, die die Wirtschaft und insbesondere energieintensive Industrien belasten.

SPD und Grüne fordern einen staatlich subventionierten Industriestrompreis, um Unternehmen zu entlasten, die besonders von hohen Energiekosten betroffen sind. Die FDP ist gegen den Plan und weist darauf hin, dass die Abschaltung der Atomkraftwerke zu hohen Strompreisen beigetragen habe.