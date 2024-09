Weil Microsoft für seine KI-Rechenzentren dringend CO₂-neutralen Strom benötigt, soll in den USA ein stillgelegtes Atomkraftwerk reaktiviert werden. Zum Einsatz komme dabei ein Block des Kraftwerks Three Mile Island, teilte der Energieversorger Constellation in einer Pressemitteilung mit. Er soll 2028 wieder ans Netz gehen.

Werbung





Um das Kraftwerk wieder betriebsbereit zu machen, sind Investitionen von 1,6 Milliarden US-Dollar nötig. Der Vertrag sieht vor, dass Microsoft die gesamten 837 Megawatt produzierten Stroms für mindestens zwei Jahrzehnte abnimmt. Damit sichert sich Microsoft erstmals den gesamten Strom eines Atomkraftwerks. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Bis 2030 will Microsoft CO₂-neutral werden. Durch den KI-Trend sind die Emissionen zuletzt allerdings stark gestiegen.

Atomunfall im anderen Block

Weltweit bekannt wurde Three Mile Island 1979 durch den bis dahin schwersten Atomunfall in den USA. Im Reaktorblock 2 kam es zu einer partiellen Kernschmelze. Der betroffene der beiden Blöcke in Harrisburg (Pennsylvania) wurde daraufhin dauerhaft abgeschaltet. Der zweite Reaktor lief allerdings noch Jahrzehnte weiter und wurde erst 2019 aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt.

Der erhöhte Strombedarf durch die zunehmende Zahl von Rechenzentren, Elektroautos und Fabriken führt dazu, dass in den USA das Interesse an Atomkraft wieder gestiegen ist und die Anlagen mittlerweile wirtschaftlich betrieben werden können. Aus Kundensicht sprächen eine hohe Zuverlässigkeit rund um die Uhr und die CO2-Neutralität für die Atomkraft, sagt der US-Energieversorger Constellation. Er plant, das Kraftwerk in Crane Clear Energy Center umzubenennen. Es ist erst der zweite konkrete Plan in den USA, ein stillgelegtes Atomkraftwerk wieder zu aktivieren.

Betreiber strebt Genehmigung bis 2054 an

Um das Kraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen, sind umfangreiche Umbauten nötig. Turbine, Generator und Haupttransformator müssen ausgetauscht werden, ebenso die Kühl- und Steuerungssysteme. Constellation strebt zudem eine neue Betriebsgenehmigung bis 2054 an. Diese muss noch von der US-Atomaufsichtsbehörde und weiteren Behörden genehmigt werden.



(mki)