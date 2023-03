SANTA CRUZ, Californië (AP) – Meer dan 9.000 inwoners van Californië stonden vrijdag onder evacuatiebevel toen een nieuwe atmosferische rivier zware regenval, onweersbuien en harde wind met zich meebracht, rivieren en kreken deed opzwellen en verschillende grote snelwegen en kleine plattelandsgemeenschappen onder water zette.

In Santa Cruz County verwoestte een door regen opgeblazen kreek een deel van Main Street in Soquel, een stad met 10.000 inwoners, waardoor verschillende buurten werden geïsoleerd. Bemanningen waren bezig om bomen en ander puin te verwijderen en een manier te vinden waarop mensen de kreek konden oversteken. aldus de gemeenteambtenaren.

Het provinciebestuur vroeg de inwoners van de stad om binnen te blijven. Heather Wingfield, een lerares die samen met haar man een kleine stadsboerderij runt in Soquel, zei dat zij en haar buren voorlopig vastzaten in hun huizen terwijl Bates Creek door wat eens Main Street was, snelde.

‘Het is verschrikkelijk,’ zei ze. “Hopelijk heeft niemand een medisch noodgeval.”

Wingfield zei dat de waterinfrastructuur van haar buren ook was weggespoeld, maar dat de put van haar familie hen van stromend water zou houden. Ze zei dat de overstromingen tot nu toe geen gevolgen hadden voor hun boerderij, waar gezinnen in de buurt elke zomer pompoenen, pompoenen en zonnebloemen plukken.

Wingfield zei dat wonen in de buurt van Soquel Creek betekent dat je je ervan bewust bent dat er overstromingen kunnen zijn, maar “nooit had ik gedacht dat het een duiker zou wegspoelen.”

Er werden evacuaties bevolen in het nabijgelegen Watsonville, waar kreekwater overstroomde en de wegen met tientallen meters water vulde, waardoor tientallen huizen met overstromingen werden bedreigd. Bij een huis zaten kippen in een kippenhok in de achtertuin op een bar bij het dak om het water te vermijden.

In centraal Californië trad de rivier de Tule buiten haar oevers en liepen verschillende huizen onder water. Video’s die op sociale media werden gepost, toonden een handvol huizen en auto’s onder een paar meter water en ten minste één weg weggespoeld door de snelstromende rivier in Springville, een stad in Tulare County met ongeveer 1.000 inwoners in de uitlopers van de zuidelijke Sierra Nevada.

Er werden evacuatiebevelen gegeven voor andere delen van het graafschap, waaronder delen van de kleine gemeenschap van Cutler vanwege een dijkdoorbraak en delen van Exeter omdat een kreek buiten haar oevers trad.

Er waren ook plotselinge overstromingen in Kernville, een andere stad aan de voet van Kern County. Ambtenaren zeiden dat er vrijdagmiddag geen gewonden of oproepen voor redding waren gemeld, maar dat de rivier, bij de lokale bevolking bekend als “Killer Kern”, bleef stijgen.

Morgan Lynn Searcy, 24, woont in de buurt van de rivier en zei dat haar buurt een evacuatiewaarschuwing heeft. Ze houdt het stijgende water in de gaten voor het geval zij en haar vriend moeten vertrekken.

“Het was van de ene op de andere dag dubbel, zo niet driemaal zo groot”, zei ze.

Verschillende openbare parken in de buurt, waaronder de nationale parken Sequoia en Kings Canyon, waren vanwege de aanhoudende zware regenval gesloten voor bezoekers.

In de San Francisco Bay Area blokkeerden overstromingen delen van verschillende grote snelwegen, waaronder de Interstate 580 in Oakland, waardoor het reizen werd verstoord. En Peet’s Coffee, een in Californië gevestigde keten, meldde dat er na een zware storm een ​​onderzoek gaande is naar de oorzaak van het instorten van het dak waarbij een arbeider in een door het bedrijf gehuurd distributiecentrum in Oakland om het leven kwam.

Martin Gonzalez, 57, had daar 17 jaar gewerkt. Een andere werknemer raakte lichtgewond, aldus het bedrijf.

De storm markeerde de 10e atmosferische rivier van de staat van de winter, stormen die enorme hoeveelheden regen en sneeuw naar de staat hebben gebracht en hebben bijgedragen aan het verminderen van de droogte die al drie jaar aansleepte. Staatsreservoirs die tot opvallend lage niveaus waren gezakt, liggen nu ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar, wat staatsambtenaren ertoe aanzet water uit dammen te lozen om te helpen bij overstromingsbeheersing en ruimte te maken voor nog meer regen.

Ambtenaren van het staatsvervoer zeiden vrijdag dat ze in februari zoveel sneeuw van de wegen hebben verwijderd dat het genoeg zou zijn om de iconische Rose Bowl 100 keer te vullen.

De democratische gouverneur Gavin Newsom heeft de afgelopen weken noodtoestanden afgekondigd in 34 provincies, en de regering-Biden keurde vrijdagochtend een presidentiële rampverklaring goed voor sommigen, een stap die meer federale hulp in de staat zal brengen.

Hulpdiensten hebben mensen gewaarschuwd om van de wegen te blijven als ze kunnen en om zorgvuldig acht te slaan op waarschuwingen voor plotselinge overstromingen.

De atmosferische rivier, bekend als een ‘Pineapple Express’ omdat hij vanuit de buurt van Hawaï warm subtropisch vocht over de Stille Oceaan bracht, smolt de lagere delen van het enorme sneeuwpakket dat in de bergen van Californië was gebouwd. Sneeuwniveaus in de Sierra Nevada, die ongeveer een derde van de watervoorraad van de staat levert, zijn meer dan 180% van het gemiddelde van 1 april, wanneer het historisch op zijn hoogtepunt is.

Het sneeuwpakket op grote hoogte is zo enorm dat verwacht werd dat het de regen zou kunnen absorberen, maar sneeuw onder de 1.219 meter zou kunnen gaan smelten, wat mogelijk kan bijdragen aan overstromingen, aldus voorspellers.

Lake Oroville – een van de belangrijkste stuwmeren in de staat en de thuisbasis van de hoogste dam van het land – heeft zoveel water dat ambtenaren op vrijdag de overlaten van de dam voor het eerst sinds april 2019 hebben geopend. Het water van het reservoir is 180 voet (54,8 meter) gestegen ) sinds 1 december. Van de 17 belangrijkste reservoirs van de staat liggen er dit jaar nog zeven onder hun historische gemiddelden.

Ondanks een record regenval in januari, maakte Newsom zich zorgen dat het zou ophouden met regenen en vroeg de waterregulatoren van de staat om tijdelijk enkele milieuregels op te schorten zodat de staat meer water uit rivieren en beken kan halen om het op te slaan voor later. Maar het heeft sindsdien zoveel geregend dat regelgevers donderdag hun eerdere bevel om meer water in de rivieren te laten blijven intrekken.

Staatswaterbeheerders worstelden ook met de beste manier om de stormen te gebruiken om uit een ernstige droogte te komen. Op vrijdag ondertekende Newsom een ​​uitvoerend bevel waardoor het voor boeren en wateragentschappen gemakkelijker wordt om overstromingswater te gebruiken om ondergrondse watervoerende lagen aan te vullen. Grondwater levert elk jaar gemiddeld ongeveer 41 procent van het aanbod van de staat. Maar veel van deze ondergrondse bassins zijn de laatste jaren rood staan.

Voorspellers waarschuwden dat reizen door de bergen tijdens de laatste storm moeilijk tot onmogelijk zou kunnen zijn. Op grote hoogte werd voorspeld dat de storm gedurende meerdere dagen zware sneeuw zou dumpen, tot wel 2,4 meter.

Weer een andere atmosferische rivier staat al in de voorspelling voor begin volgende week. Staatsklimatoloog Michael Anderson zei dat een derde vorm leek te krijgen boven de Stille Oceaan en mogelijk een vierde.

Californië leek “goed op weg naar een vierde jaar van droogte” vóór de vroege winterstormen, zei Anderson. “We bevinden ons nu in een heel andere toestand”, voegde hij eraan toe.

___

Rodriguez meldde zich vanuit San Francisco. Associated Press-schrijvers John Antczak in Los Angeles, Adam Beam in Sacramento en Beatrice Dupuy droegen bij.

Martha Mendoza en Olga R. Rodriguez, The Associated Press





















































































