Status: 29.09.2024 23:21 Uhr

In een recente wedstrijd tussen Atletico Madrid en Real in de middagwedstrijd. De FC Barcelona kassiert onder trainer Hansi Flick na de eerste Niederlage in La Liga.

Eder Militao schoss de „Königlichen“ op 1:1 (0:0) op Sonntag (29.09.2024) in Anschluss en een vrije vlucht in Führung. Angel Correa (90.+5) leeft nog steeds in de nacht. Als het spel in het eerste halfuur gespeeld werd of als er actie ondernomen werd, zou het langer duren. Atleticos Jose Jiminez verliet zijn baan met Rodrigo’s laatste leugen (59.). We hebben veel vrienden met Robin Le Normand nach einem harten Einsteigen tegen Real-Stürmer Vinicius Junior die Gelbe Karte (63.).

Als dat de oorzaak was van Real-voetbal, verloren sommige Atletico-fans hun steun en steun in de Folge Gegenstände richting gasttournee Thibaut Courtois. Schiedsrichter Mateo Busquets ontfermt zich over de partij. Als de gesprekken met Athletic Trainer Diego Simeone en de spelers met de bijlage voor hun steun verzekerd waren, zouden de 30 jaar niet-partij beide teams voor hun minuten in de cabine zitten.

Real Madrid verhuist naar Barcelona

Danach kam Real zunächst beter uit de Unterbrechung. Vinicius Junior (72.) won Atletico-Torwart Jan Oblak met een 18-Meter-Schuss. Echte blieb bis in de Schlussphase wachsam. Aber dann kamen sterven Gastgeber noch einmal. Dit is het verhaal van Samuel Lino met een stuk schrijven van links van Courtois (82.). En toen durfde Atletico niet verdrietig of jubelend te zijn: Correa verstrengelde Antonio Rüdiger met de letzten Abwehrlinie en met alle courtois zum 1:1 (90.+5.). Kurz darauf sah Atleticos Marcos Llorente (90.+8) voor een overtreding op Javi Galan an der Mittellinie noch op de Rote Karte.

Real is zo zwart als een team in La Liga onaangetast gebleven en er zijn sinds 40 competitiewedstrijden in de lagere klasse gespeeld. Aber de Rückstand auf Tablenführer FC Barcelona kon de „Königlichen“ nu een punkt verringern. Met 18 Zählern liegt der Titelverteidiger drie Punkte achter Tablelenführer und Dauerrivale Barca.

Deze Catalanen zijn op een Samstag nach sieben sieben in sieben Spielen in La Liga een eerste Rückschlag unter Hansi Flick hinnehmen müssen. Barcelona versloeg het La-Liga-Überraschungsteam FC Osasuna met 2:4 (0:2).

Doppelpack von Budimir – of Zaragoza-trifft

Voor een geheel nieuwe ervaring tijdens de twee dagen spelen met de Duitse nationale Torhüters Marc-André ter Stegen dafür, dass Barcelona seine Klasse en diesem Abend nicht aussplayelen. Ante Budimir (18.) en FC-Bayern-Leihgabe Bryan Zaragoza (28.) brachten de gasten comfortabel naar Führung.

Zwaar afhankelijk van Barca der Anschlusstreffer durch Pau Victor (53.), kon Budimir alles recupereren uit de alten Vorsprung per elf meter (72.). Houd er rekening mee dat Barca slechts een paar mogelijkheden heeft om van de Ausgleich te genieten. Na de Treffer zum 3:1, Osasuna kunnen alle dingen met elkaar gecombineerd worden, vanwege de ervaring noch deutlicher zu gestalten. Een davon nutzte Abel Bretones zum Endstand (85.), Lamine Yamal kon nog steeds niet naar de kürzen (90.).