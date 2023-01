Atletico besiegt Osasuna mit 1:0, Saul Niguez trifft

Atletico Madrid benötigte in der zweiten Halbzeit ein Tor des eingewechselten Saul Niguez, um am Sonntag in LaLiga einen hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg gegen den formstarken Osasuna zu erringen.

Saul kam von der Bank, um in der 74. Minute bei einem Konter zu punkten, als Rodrigo de Paul eine großartige Vision zeigte, als er sah, wie sein Teamkollege hinter Osasunas Verteidigung geisterte, und einen perfekt platzierten langen Ball durchführte.

Der 28-jährige Mittelfeldspieler zeigte eine gute Gelassenheit, sprintete in den Strafraum und schoss einen unhaltbaren Schuss auf die linke Seite des Torhüters.

Atletico ist mit 34 Punkten Vierter in der LaLiga-Wertung, vier hinter dem drittplatzierten Real Sociedad, der ein Spiel in der Hand hat und später am Sonntag beim zweitplatzierten Real Madrid spielen wird. Barcelona liegt mit 47 Punkten an der Spitze.

