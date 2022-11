Atlanta RB Cordarrelle Patterson stellt eine einzigartige Herausforderung dar – Shaw Local

SEEWALD – Er kann durch Menschen schießen und über sie springen. Er ist 6-Fuß-2, 220 Pfund und er ist eine Scherkraft mit dem Ball in seinen Händen.

Atlanta Falcons Running Back Cordarrelle Patterson ist anders als jeder andere Spieler in der NFL.

Mit acht Karriere-Kick-Return-Touchdowns und einem durchschnittlichen Return von 29,4 Yards ist sein Können als Special Team in Ligakreisen kein Geheimnis. Mehrere Teams – einschließlich der Bären – versuchten, einen Weg zu finden, ihm den Ball in der Offensive zu verschaffen. Die Falcons scheinen ihn besser als jeder andere entschlüsselt zu haben.

Nachdem Patterson 2019 und 2020 für die Bears gespielt hatte, unterschrieb er letztes Jahr bei Atlanta und eilte für 618 Yards und sechs Touchdowns mit 153 Carrys, während er auch 52 Pässe für 548 Yards und fünf Touchdowns fing.

In dieser Saison fehlte er verletzungsbedingt etwa einen Monat, ist aber in den letzten Wochen zurückgekehrt und spielt weiterhin eine Schlüsselrolle im Rushing Attack der Falcons auf Platz vier.

„Bei allem Respekt, er ist ein Außerirdischer“, sagte Alan Williams, Verteidigungskoordinator der Bears, diese Woche.

Teams (er hat für fünf gespielt) haben versucht, ihn zum Empfänger zu machen. Andere haben versucht, ihn zu einem Runningback zu machen. Niemand hat es bisher erfolgreich gemacht. Bears-Linebacker Nicholas Morrow deutete an, dass dies kein Hexenwerk sei. Sich umzudrehen und den Ball in Pattersons Bauch zu geben, nimmt so viele Variablen weg.

„Sie haben ihm den Ball so früh wie möglich in die Hand gegeben“, sagte Morrow, der 2017 mit Patterson bei den Raiders spielte. „Wenn du Receiver spielst, gibt es einige Dinge, richtig? Schutz muss sein. Man muss einen Quarterback haben, der ihm den Ball bringen kann – ich weiß nicht, wer seine Quarterbacks waren, ich missachte sie in keiner Weise – also gibt es mehrere Facetten, um den Ball in die Hände eines Spielmachers zu bekommen. Während es beim Zurücklaufen heißt: ‚Here you go.’“

In nur sechs Spielen dieser Saison hat Patterson mit 76 Carrys 402 Yards und fünf Touchdowns zurückgelegt. Die Falcons lassen den Ball mit einem hohen Clip laufen und haben vier verschiedene Spieler mit mindestens 300 Rushing Yards, darunter Quarterback Marcus Mariota.

Wenn man einen großen Kerl wie Patterson angreift, dreht sich alles darum, die richtigen Winkel zu nehmen. Morrow sagte, ein Verteidiger wolle ihn nicht hoch angreifen, weil er die Kraft habe, einen Arm-Tackle abzuwerfen. Sicherheit Eddie Jackson stimmte zu.

„Man muss genau zielen“, sagte Jackson. „Du kannst nicht auf den Fersen hereinkommen. Du musst mit voller Kraft hereinkommen, dass du versuchst, ihn anzugreifen, du versuchst, ihn zu Boden zu bringen, und das muss einfach deine Einstellung sein. Wenn nicht, wird er dich überfahren.“

Patterson wurde in dieser Saison fast ausschließlich als Running Back eingesetzt. Matt Nagys 2020 Bears versuchten, Patterson in einen Running Back zu verwandeln, aber sie schienen sich nie ganz auf die Idee einzulassen. Der Offensivkoordinator von Atlanta, Dave Ragone, war in dieser Saison der Passspielkoordinator der Bears. Es gibt zahlreiche ehemalige Bears in Atlanta, darunter mehrere Co-Trainer und Spieler. Der frühere General Manager der Bears, Ryan Pace, ist ein leitender Personalchef der Falcons.

In Spezialteams hat Patterson in diesem Jahr nur vier Kicks zurückgegeben, aber drei davon waren letzte Woche gegen Carolina. Der effektivste Weg, den Ball aus seinen Händen zu halten, besteht möglicherweise darin, ihn durch die Endzone zu treten.

Lassen Sie es kurz und er wird es herausnehmen.

„Er ist ein Kerl, er nimmt keine Knie“, sagte Jackson. „Das ist der verrückte Teil. Er würde 108, 109, 106, 105, 101 herauskommen. Wie CP, der alles aus der Endzone bringt.

Der Koordinator der Bears Special Teams, Richard Hightower, hielt seine Pläne in Bezug auf die Frage, ob Kicker Cairo Santos gegen Patterson kicken wird, dicht an der Weste.

Außenverteidiger Khari Blasingame ist im Kickoff-Coverage-Team der Bears. Er sagte, dass sich in der Vorbereitung nichts ändert, aber die Bären müssen mehrere Tackler haben, die auf ihn zukommen.

„Es ist definitiv nur von der Größe her anders“, sagte Blasingame. „Die meisten Rückkehrer sind nicht so gebaut wie er.“