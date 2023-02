De algemeen directeur van Atlanta Hawks, Landry Fields, heeft onthuld dat de voormalige coach van Utah, Quin Snyder, wordt overwogen om Nate McMillan te vervangen.

The Hawks (29-30) ontsloeg McMillan dinsdag en Fields benadrukte dat de achtste plaats van Atlanta in de Eastern Conference niet acceptabel is voor een team dat doorging naar de conferentiefinale in 2021.

Snyder, 56, was 372-264 als coach van Utah van 2014-22. Hij leidde de Jazz naar zes opeenvolgende playoff-optredens voordat hij na vorig seizoen aftrad.

Fields zei dat de beschikbaarheid van Snyder “een factor is in de zin dat ik me op mijn gemak voel bij het noemen van zijn naam, maar er zijn andere kandidaten die ik niet wil noemen omdat ze deel uitmaken van andere teams”.

Andere mogelijke kandidaten

Golden State-assistent Kenny Atkinson en Milwaukee-assistent Charles Lee, beide voormalige Atlanta-assistenten, hebben ook de lijst met mogelijke kandidaten gemaakt.

Fields zei dat hij is begonnen met praten met potentiële kandidaten en dit seizoen een aanstelling zou kunnen maken. Assistent-coach Joe Prunty begon woensdag als interim-coach tijdens de training, maar is mogelijk niet betrokken bij het sollicitatieproces voor de fulltime functie.

“Om dit nu te doen, een soort van last minute, is er genoeg op Joe’s bord”, zei Fields, eraan toevoegend dat zijn boodschap aan Prunty is “concentreer je gewoon op de taak die voorhanden is en we zullen al het andere later behandelen”.

De 58-jarige McMillan ging met 99-80 als coach van Atlanta, inclusief een record van 27-11 als interim in de tweede helft van het seizoen 2020-21. Zijn succes dat seizoen door Atlanta naar de finale van de Eastern Conference te leiden, leverde hem de fulltime positie op.

Hawks-spelers reageren op nieuws

The Hawks hopen op een vergelijkbare heropleving aan het einde van het seizoen onder Prunty, maar spelers zeggen dat consistentie en verantwoording moeten verbeteren.

‘Het ligt niet aan Nate McMillan,’ zei bewaker Dejounte Murray na de training. “We moeten allemaal in de spiegel kijken.”

Centre Clint Capela voegde eraan toe: “Het is aan ons allemaal. … Consistentie, we moeten gewoon beter zijn.”

Hawks-aanvaller John Collins zei dat McMillan “een geweldige coach was”, maar voegde eraan toe “we hebben een ander soort begeleiding nodig” van de volgende coach.

Toen hem werd gevraagd of spelers verantwoording aflegden onder McMillan, zei Collins: “Ja, ik heb zeker het gevoel dat we het daarmee beter kunnen doen.”

Prunty, die sinds 1996 assistent-coach van de NBA is, heeft eerdere ervaring als interim-coach. Hij plaatste een record van 21-16 bij Milwaukee nadat Jason Kidd tijdens het seizoen 2017-2018 was ontslagen.

“Het helpt zeker, maar elke situatie is anders,” zei Prunty. “De realiteit is dat het erg moeilijk is om grootschalige veranderingen door te voeren. Er kunnen hier en daar dingen worden aangepast.”

Vooruit kijken

Atlanta, dat vrijdagavond thuis tegen Cleveland speelt, worstelt om in de top 10 van de conferentie te blijven voor een terugkeerplek in het play-in-veld. The Hawks verloren vier van de zes wedstrijden voor de All-Star-break en hebben slechts één wedstrijd voorsprong op het als tiende geplaatste Toronto in het oosten.

Fields zei dat hij een coachingswissel voor een maand overwoog en werd beïnvloed door opeenvolgende verliezen tegen Charlotte en de New York Knicks voor de pauze.

Alles bij elkaar genomen, is de scène op weg naar het play-in-toernooi niet goed.