ATK Mohun Bagan wartet nach einem 0:0-Unentschieden in Jamshedpur auf das Schicksal der Playoffs

Ein dominanter ATK Mohun Bagan nutzte die Chancen nicht, die sich ihm boten, als sie hier am Donnerstag in einem Spiel der indischen Super League ein torloses Unentschieden gegen Jamshedpur FC hinlegten.

Nach dem Unentschieden rückte ATK Mohun Bagan auf den vierten Tabellenplatz vor, blieb aber nur drei Punkte vor dem sechstplatzierten Team.

Die Mariners versuchten insgesamt 26 Schüsse, konnten aber keinen Weg durch die Verteidigung der Red Miners finden.

In der ersten Halbzeit boten sich viele Möglichkeiten für ATK Mohun Bagan, aber TP Rehenesh war auf Zack, um die Blockade in der Pause aufrechtzuerhalten.

Kiyan Nassiri war lebhaft auf dem Platz und sein Rückzieher schuf die erste Chance des Spiels, die Carl McHugh nicht verwerten konnte.

Hugo Boumous verpasste das Spiel wegen einer Verletzung, also behielt Federico Gallego seinen Platz und erzielte fast das erste Tor für die Mariners, als Ricky Lallawmawma seine Flanke hochköpfte, bevor Rehenesh seinen Körper hinter Glan Martins Flachschuss brachte.

Auf der anderen Seite, kurz vor der halben Stunde, ermöglichte eine Abwehrverwechslung Daniel Chukwu einen Torschuss, aber der Stürmer entschied sich dafür, den Ball zu Rafael Crivellaro zu passen, und sah, wie er abgefangen und in Sicherheit gebracht wurde von Asish Rai.

Augenblicke später wurde Rehenesh zum Einsatz gerufen und blockte zwei aufeinanderfolgende Langstreckenversuche von Dimitri Petratos und Rai.

Sekunden vor der Pause spielte der eingewechselte Harry Sawyer von der linken Flanke eine niedrige Flanke in den Strafraum und legte sie auf einen Teller für Boris Singh. Aus kurzer Distanz verfehlte der Flügelstürmer das Tor.

Drei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit lenkte Boris den Ball am Rand des Strafraums in den Weg von Jay Thomas. Der Mittelfeldspieler nahm es erstmals und erzwang eine ordentliche Parade von Kaith.

Minuten später entfesselte Thomas einen weiteren kraftvollen Schlag, aber er ging direkt auf Kaith zu.

In der Schlussminute machte Jamshedpur FC im letzten Drittel Druck. Die ATKMB-Verteidigung konnte den Ball nicht klären, als Thomas abdrückte und sein Schuss von einem Verteidiger abprallte und direkt vor dem Tor zu Chukwu kam. Kaith zeigte eine mutige Parade, um dem Nigerianer eine der besten Chancen des Spiels zu verwehren.

Diese Parade hat ATKMB letztendlich davon abgehalten, weitere Punkte zu verlieren, aber nur ein Sieg in den letzten fünf Spielen hat sie in eine Position gebracht, in der sie gegen Ende der Saison in den Kampf um die Plätze fünf und sechs gezogen werden könnten.

Beide Mannschaften treffen im nächsten Spiel auf Hyderabad FC. Die Mariners besuchen den Titelverteidiger am 14. Februar, während die Red Miners am 18. Februar ebenfalls unterwegs sein werden.

